Ученый из Севастополя изобрел устройство для увеличения эффективности солнечных батарей

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Севастопольский ученый Павел Кузнецов изобрел устройство, при помощи которого в зимний период можно увеличить эффективность работы солнечных батарей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Севастопольского госуниверситета.

"Старший преподаватель кафедры "Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети" Севастопольского госуниверситета Павел Кузнецов изобрел интеллектуальное устройство отбора максимальной мощности и согласования фотоэлектрических модулей, которое позволяет увеличивать производительность солнечных электростанций в зимнее время", - говорится в сообщении.

Результаты экспериментальных исследований показывают, что внедрение устройства на солнечных электростанциях позволяет увеличить до 65% их суточную энерговыработку, при финансовом вложении, не превышающем 2% ее стоимости. Срок окупаемости внедрения устройств составляет 1,5-3 года, в зависимости от конструкции электростанции и срока ее работы.

По данным пресс-службы, на Международном салоне изобретений и новых технологий "Новое время", который прошел в Севастополе в сентябре, разработка Кузнецова получила кубок "За лучшее молодежное изобретение". Всего на салоне было представлено 500 инновационных разработок из более чем 30 стран мира.