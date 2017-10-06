Ученые в рамках проекта "Ноев ковчег" за три года описали 200 новых видов живых существ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские ученые в ходе работы над проектом депозитария живых систем "Ноев ковчег" за три года описали около 200 новых видов животных, грибов и растений. Об этом в пятницу сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

"За три года работы над проектом достигнуты следующие результаты: ...Нам удалось описать около 200 новых видов живых существ. Я не биолог, но считаю, что это успех", - сказал Садовничий, подводя итоги работы над проектом "Ноев ковчег" за три года.

Так, ученые МГУ впервые описали "сладкоголосую" лягушку из Вьетнама. Ее брачные "песни" напоминают птичьи трели. В Восточной Сибири нашли новый вид мха, а в Тверской области - новый вид гриба.

Всего же на земле до сих пор не описано 86% видов, а в океане - 91%, замечает Садовничий.

"Ноев ковчег" XXI века

"Ноев ковчег" - это масштабный проект по созданию первого в мире мегахранилища биологических материалов. Их изучение может дать ключ к пониманию механизмов редких болезней и секретам эволюции.

"Конечно, проект создать депозитарий клеточного материала всего живого - это проект на годы. Это проект очень большой и трудный. Наша задача - создать научные основы такого проекта. И начать эту работу. Причем создать преимущественно информационные системы, которые позволяют координировать все в мире по этому направлению", - сказал Садовничий.

Предложенная в рамках проекта информационная система уже объединила все биоколлекции МГУ. Ректор вуза считает, что разработанная методика станет первым шагом к созданию единого виртуального пространства, объединяющего все российские биобанки.

В проекте участвуют 350 ученых МГУ, представляющих 14 факультетов. За три года работы они опубликовали 700 научных статей в престижных журналах и 15 монографий, создано 10 новых лабораторий для обслуживания коллекции. Кроме того, получены четыре патента, создана криоколлекция растительных клеток, каких в мире насчитывается всего шесть.

"Я считаю успехом, что мы создали клеточную "палату мер и весов". Это уникальная криоколлекция эталонных клеток человека... Образцы, которые, безусловно, будут использованы и в медицине, и в научных изысканиях", - заметил Садовничий. Также в рамках проекта в МГУ был создан крупнейший в мире цифровых гербариев, который уже насчитывает более 800 тыс. образцов.

"Ноев ковчег" был создан в МГУ имени Ломоносова в начале 2015 года при финансовой поддержке Российского научного фонда. Так, на реализацию проекта РНФ уже предоставил МГУ 600 млн руб., еще 75 млн. на поддержку проекта поступило от самого университета.