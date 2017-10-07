Кабмин РФ присудил 26 молодым ученым премии за разработки в сферах энергетики и космоса

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Молодые ученые получили премии правительства России за исследования в области повышения энергетической эффективности и производства, медицины и космических технологий. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

Премии в размере 500 тыс. рублей и звания "Лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых" получили 26 соискателей, в том числе четыре научных руководителя авторских коллективов.

Наградами были отмечены шесть проектов.

"Среди авторов работ представители пяти регионов - Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Томской и Московской областей", - отмечается в документе.