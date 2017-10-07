NatGeo: судьба кораблей первой экспедиции Колумба в Новый Свет до сих пор неясна

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Многолетние поиски подводных археологов и охотников за сокровищами пока не дали ответа на вопрос, какова судьба судов первой экспедиции Христофора Колумба (1451-1506) в Новый Свет - "Санта-Марии", "Ниньи" и "Пинты". Об этом пишет Natioanl Geographic.

Согласно судовому журналу Христофора Колумба, указывает журнал, флагманский корабль - каракка "Санта-Мария" - сел на риф у побережья Гаити в канун Рождества 1492 года. Корпус был разобран и использован при строительстве укрепленного поселения Ла-Навидад. Однако, по данным National Geographic, никаких следов этого поселения не удалось обнаружить до сих пор. "Никто не знает о том, какова была судьба "Пинты" и "Ниньи" после того, как эти корабли вернулись в Европу", - приводит журнал мнение Дональда Кейта, археолога, занимавшегося поисками судна "Галлега" из четвертой экспедиции Колумба, которое пропало без вести в 1503 году.

Тем не менее, считают эксперты, поиски останков кораблей экспедиции Колумба стоит продолжать. По мнению Джеймса Делгадо, возглавлявшего исторический отдел в Национальном управлении США по исследованию океана и атмосферы, следы первой экспедиции Колумба помогли бы внести ясность в вопрос о первых контактах между представителями европейской цивилизации и жителями Нового Света. "Нам следует сосредоточить внимание на том, как произошел этот первый контакт", - считает он.

На каравеллах "Нинья" и "Пинта", а также на флагманском корабле "Санта-Мария" первая экспедиция Христофора Колумба в 1492 году открыла Америку.

Копия "Ниньи" водоизмещением 75 т была построена в 1988 году британским морским историком Джоном Сарсфилдом в Бразилии. Корабелы строили ее вручную, без применения современных инструментов, и она считается наиболее точной из когда-либо созданных копий кораблей Колумба.

"Пинта" водоизмещением 101 т также была построена в Бразилии в 2005 году, ее размеры чуть больше чем у оригинала: длина по верхней палубе составляет 20 м, а ширина - 7 м. Это сделано для того, чтобы посетителям было удобнее осматривать корабль. На "Пинте" под палубой оборудована оснащенная кондиционерами каюта, где проходят лекции об истории мореплавания и конструкции каравелл. Оба корабля служат "плавучими музеями" и регулярно заходят в порты стран Западного полушария.