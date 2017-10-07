Возняк: если бы я мог позволить себе жертву, я бы стал учителем в школе

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Соучредитель компании Apple Стив Возняк всегда верил в молодых людей и если бы его жизнь сложилась иначе, стал бы учителем в школе. Об этом он сказал во время лекции в МГУ имени Ломоносова в субботу.

"Если бы я мог позволить себе настоящую жертву, которую, увы, не смог позволить себе в жизни, я бы стал учителем в средней школе, в классе, где 11-12-летние детишки внимали мне. Я восемь лет это делал. Я преподавал семь дней в неделю", - сказал Возняк.

На протяжении восьми лет Возняк ежедневно преподавал в средней школе и сам полностью готовил материалы к своим урокам. По его словам, Apple собиралась выпустить на дисках его лекции, однако он был против, поскольку "хотел заниматься собственно преподаванием". По его словам, он до сих пор помнит имена всех детей в 15 классах, у которых он вел уроки.

"Я всегда верил в молодых и в важность образования для будущего всего мира", - сказал Возняк.

Кроме того, Возняк придерживается концепции обучения в течение всей жизни, причем не только в академической форме. "По сути, обучение не оставляет нас никогда: в беседе с другом, в прочтении газетной статьи. Мы не обязательно должны учиться в академической среде. И совершенно точно, эти мысли, приходящие в самых разных жизненных ситуациях и обстоятельствах, помогают нам везде", - сказал Возняк.

Инженер-электронщик

Стивен Возняк - американский инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple - родился 11 августа 1950 года в США. После окончания школы учился в Калифорнийском университете, но бросил его, не окончив, в 1975 году; высшее образование Возняк получил позднее, в 1986 году он все же окончил Калифорнийский университет. В 1975 году он создал персональный компьютер - Apple I, ставшим революционным для своего времени: устройство обладало микропроцессором MOS Technology 6502 и ПЗУ. Кроме того, в отличие от других компьютеров того времени, у Apple I были монитор, клавиатура и оперативная память.

1 апреля 1976 года Стив Джобс и Возняк создали компанию Apple Computer. В 1980 году компания выпустила Apple II, созданный Возняком. В этом ПК, помимо прочего, была улучшена графика: теперь пользователь мог не только работать с текстом, но и видеть на экране изображения.

В 1981 году Возняк попал в авиакатастрофу, взлетая с территории авиационного парка в Санта-Круз, и получил амнезию. Однако, спустя время память к нему вернулась.

В 2001 году основал компанию "Wheels Of Zeus" (WOZ), она занимается производством беспроводных GPS-устройств. Возняк - основатель благотворительного фонда Unuson, и именно он был инициатором телемоста между США и СССР в 1982 году.