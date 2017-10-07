Возняк назвал следующей большой идеей человечества создание имитирующих человека машин

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Создание имитирующих человека машин, которые помогут человеку быть самим собой, - следующая великая идея для человечества. Об этом в субботу во время лекции в МГУ имени Ломоносова заявил соучредитель компании Apple Стив Возняк.

"Сложно сказать, какая следующая великая идея. Я бы сказал, что машины, которые очень хорошо имитируют человека, но скорее помогают человеку быть самим собой", - сказал Возняк.

Он отметил, что он хотел бы, чтобы человечество большее внимание посвятило возможностям использования человеческого мозга.

Разговаривая о будущем и великих целях для человечества вообще, Возняк заметил, что он "человек приземленный" и практик, поэтому не думает, что в ближайшее время будут возможны полеты на другие планеты.

Соучредитель Apple также высказался относительно будущего технологии блокчейн. "Мне кажется, что технология блокчейн будет применять в медицинской сфере, банковской сфере и она останется с нами", - сказал Возняк.

"Что мне нравится в системе технологии блокчейн - состоит в отсутствии централизации. Потому что централизация, как мы знаем, - это основной атрибут бюрократии, тогда как блокчейн ведет к развитию горизонтальных связей", - отметил он.

Кроме того, Возняк заявил, что считает биткойн "благим начинанием". "Биткойн определен математическим порогом. Это абсолютно благое начинание, потому что мы, например, живем в стране, которая постоянно печатает деньги, имитирует деньги. Биткойн - это, фактически, взвешенная математическим образом система", - сказал Возняк.