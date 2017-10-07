Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Возняк назвал следующей большой идеей человечества создание имитирующих человека машин

Наука
7 октября, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Соучредитель Apple выразил желание, чтобы внимание уделялось возможностям использования человеческого мозга

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Создание имитирующих человека машин, которые помогут человеку быть самим собой, - следующая великая идея для человечества. Об этом в субботу во время лекции в МГУ имени Ломоносова заявил соучредитель компании Apple Стив Возняк.

"Сложно сказать, какая следующая великая идея. Я бы сказал, что машины, которые очень хорошо имитируют человека, но скорее помогают человеку быть самим собой", - сказал Возняк.

Он отметил, что он хотел бы, чтобы человечество большее внимание посвятило возможностям использования человеческого мозга.

Смотрите также

Цепью по бюрократии: как блокчейн может сделать революцию в документообороте

Разговаривая о будущем и великих целях для человечества вообще, Возняк заметил, что он "человек приземленный" и практик, поэтому не думает, что в ближайшее время будут возможны полеты на другие планеты.

Соучредитель Apple также высказался относительно будущего технологии блокчейн. "Мне кажется, что технология блокчейн будет применять в медицинской сфере, банковской сфере и она останется с нами", - сказал Возняк.

"Что мне нравится в системе технологии блокчейн - состоит в отсутствии централизации. Потому что централизация, как мы знаем, - это основной атрибут бюрократии, тогда как блокчейн ведет к развитию горизонтальных связей", - отметил он.

Кроме того, Возняк заявил, что считает биткойн "благим начинанием". "Биткойн определен математическим порогом. Это абсолютно благое начинание, потому что мы, например, живем в стране, которая постоянно печатает деньги, имитирует деньги. Биткойн - это, фактически, взвешенная математическим образом система", - сказал Возняк.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография президента России Владимира Путина
2
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
5
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
6
Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама