Курчатовский институт готовит форум по природоподобным технологиям на базе ООН

Москва, 7 октября. /ТАСС/. Глобальный форум на площадке ООН по природоподобным технологиям, инициированный Россией, может пройти в следующем году, сейчас идет его подготовка. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2015 года, назвал новым планетарным вызовом "внедрение принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой". Тогда же Путин заявил, что Россия готова организовать форум для обсуждения таких технологий.

"Этот форум, в соответствии с поручением президента, сейчас готовится, "Курчатовский институт" его готовит вместе с Министерством иностранных дел, и в ближайший, следующий год будет форум на площадке ООН", - сказал Ковальчук на лекции в рамках фестиваля науки NAUKA0+.

Он подчеркнул, что выходом из глобального кризиса, вызванного исчерпанием ресурсов, может быть только построение природоподобной техносферы, которая позволит человечеству перейти к устойчивому развитию.