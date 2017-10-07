Традиционный фестиваль популяризации науки и технологий проходит на площадках МГУ в Москве

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Евгения Маркова/. С новейшими космическими разработками и технологиями виртуальной реальности познакомит посетителей фестиваль "Наука 0+", который традиционно проходит в этом году в МГУ на нескольких площадках.

Москвичи и гости столицы смогут посетить лекции, выставки и мастер-классы. Этот фестиваль популяризации науки и технологий в первую очередь рассчитан на детей, но будет интересен и взрослым.

Инновации в работе со спутниками

В рамках фестиваля Факультет космических исследований МГУ представит собственные разработки в сфере технологий виртуальной реальности. Посетители в режиме реального времени смогут увидеть работу программы, отражающей вывод спутников на орбиту и позволяющей отследить изменение их состояния.

Доцент Факультета космических исследований, кафедры управления космическими полетами Иван Самыловский рассказал ТАСС о принципе работы программы.

"Это последнее достижение современных информационных технологий, технологий виртуальной реальности, математического моделирования, которое уже используется в реальных проектах российской космической промышленности, - сообщил Самыловский, который руководил разработкой этой программы. - Это одна из первых систем такого масштаба сложности и с таким использованием новых наработок в области компьютерной графики".

Разработанная программа позволяет зафиксировать малейшие изменения сигналов, орбитальной группировки, спутников и позволяет специалисту вовремя скорректировать их работу. По словам Самыловского, программа этим летом благополучно прошла государственные испытания и сейчас уже функционирует в зале управления в Королеве.

Будущее медицины

Физический факультет МГУ разработал инновационный прототип медицинской установки по адресной доставке лекарств, которая в будущем поможет спасти не одну жизнь. Сегодня для исследования желудка и постановки диагноза необходимо пройти гастроскопию. Новейшая разработка позволит избежать этой процедуры.

"Ему [пациенту] нужно проглотить капсулу, в которой будет установлена камера и в будущем еще некоторые щупы, - рассказал ТАСС студент первого курса Физического факультета МГУ Максим Вялков о принципе работы медицинской установки. - Врач сидит за монитором, смотрит на картинку с видеокамеры и исследует его внутренности. Как только врач видит язву или опухоль, он приближается, исследует ее и, если это возможно, лечит ее непосредственно с помощью нашего робота. В будущем мы сможем добавить туда емкость с лекарством, которое будет выбрасываться именно в данное место и лечить язву или опухоль".

Вялков добавил, что в будущем робот сам сможет фиксировать отклонения от нормы и своим алгоритмом действий самостоятельно без вмешательства врача лечить пациента.

Виртуальная реальность

В рамках фестиваля можно будет также "взглянуть в глаза" первым представителям Homo sapiens, посмотрев VR-фильм "Сунгирь". Сунгирь - стоянка кроманьонцев, первых представителей на территории современной Владимирской области.

Современные компьютерные технологии помогли воспроизвести облик детей. Компания Visual Science в партнерстве с Институтом этнологии и антропологии РАН, при поддержке Всероссийского фестиваля науки создала научный фильм в формате виртуальной реальности, где показала процесс послойной 3D-реконструкции лиц подростков из сунгирского захоронения.

Самые частые "посетители" виртуального пространства на фестивале - дети, учащиеся школ и студенты.

Студент третьего курса биотехнологического факультета МГУ Алексей Замолуддинов рассказал ТАСС, что уже третий год посещает научный фестиваль. "На мой взгляд, в этом году все больше уходит в IT-технологии. Например, много стендов с VR-очками. В целом, здесь интересно, интереснее смотреть то, что можно потрогать руками, по крайней мере посмотреть, как это делается, а не какие-то готовые изделия", - поделился студент.

Мнения участников о фестивале

Все посетители сходятся во мнении, что фестиваль получился интересным и полезным.

Отец Алексея Вячеслав Замолуддинов рассказал, что его сюда привел сын. "Очень познавательно, много нового услышал, увидел, что есть новости какие-то в науке прорывные. Для нас интересно, нас дети привели", - сказал он.

Некоторые участники специально приехали издалека, чтобы попасть на фестиваль. В частности, ученица 11 класса Вера Дмитриева рассказала ТАСС, что она приехала из Чувашии на один день, чтобы побывать на научном событии. Самое интересное для нее - электроэнергетика и нанотехнологии.

"Такие мероприятия помогают выбрать будущую профессию, свою область, понять, что тебе интересно, что нет", - отметила она. По ее мнению, фестиваль будет интересен для детей начиная с 7 класса, поскольку до этого возраста им будет сложно понять то, что связано с электроэнергетикой и током.

Своими впечатлениями поделилась с корреспондентом ТАСС мама Степы и Ильи Наталья Зобковец.

"Нам очень понравилось. Мы первый раз и в восторге. На следующий год обязательно приедем", - сказала она. Ее семилетний сын Степа отметил, что в будущем хотел бы стать профессором и изобретать "машины или роботов".

Владимир Тюменев, отец десятилетнего Виктора и пятилетнего Влада, сообщил ТАСС, что они с семьей на фестивале впервые. "Все очень здорово, мы здесь в первый раз", - сказал он. По его словам, фестиваль в первую очередь для детей, поскольку "они задают вектор развития, и в дальнейшем им это поможет определиться, изобрести что-то полезное, нужное". Его сыновья пока не определились с будущей профессией, но им однозначно интересна тема роботов и технологий.

В этом году фестиваль продлится до 8 октября.