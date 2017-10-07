Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Традиционный фестиваль популяризации науки и технологий проходит на площадках МГУ в Москве

Наука
7 октября, 16:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Евгения Маркова

Москвичи и гости столицы смогут посетить лекции, выставки и мастер-классы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Евгения Маркова/. С новейшими космическими разработками и технологиями виртуальной реальности познакомит посетителей фестиваль "Наука 0+", который традиционно проходит в этом году в МГУ на нескольких площадках.

Москвичи и гости столицы смогут посетить лекции, выставки и мастер-классы. Этот фестиваль популяризации науки и технологий в первую очередь рассчитан на детей, но будет интересен и взрослым.

Инновации в работе со спутниками

В рамках фестиваля Факультет космических исследований МГУ представит собственные разработки в сфере технологий виртуальной реальности. Посетители в режиме реального времени смогут увидеть работу программы, отражающей вывод спутников на орбиту и позволяющей отследить изменение их состояния.

Смотрите также

Гид по фестивалю NAUKA 0+ в Москве

Доцент Факультета космических исследований, кафедры управления космическими полетами Иван Самыловский рассказал ТАСС о принципе работы программы.

"Это последнее достижение современных информационных технологий, технологий виртуальной реальности, математического моделирования, которое уже используется в реальных проектах российской космической промышленности, - сообщил Самыловский, который руководил разработкой этой программы. - Это одна из первых систем такого масштаба сложности и с таким использованием новых наработок в области компьютерной графики".

Разработанная программа позволяет зафиксировать малейшие изменения сигналов, орбитальной группировки, спутников и позволяет специалисту вовремя скорректировать их работу. По словам Самыловского, программа этим летом благополучно прошла государственные испытания и сейчас уже функционирует в зале управления в Королеве.

Будущее медицины

Физический факультет МГУ разработал инновационный прототип медицинской установки по адресной доставке лекарств, которая в будущем поможет спасти не одну жизнь. Сегодня для исследования желудка и постановки диагноза необходимо пройти гастроскопию. Новейшая разработка позволит избежать этой процедуры.

"Ему [пациенту] нужно проглотить капсулу, в которой будет установлена камера и в будущем еще некоторые щупы, - рассказал ТАСС студент первого курса Физического факультета МГУ Максим Вялков о принципе работы медицинской установки. - Врач сидит за монитором, смотрит на картинку с видеокамеры и исследует его внутренности. Как только врач видит язву или опухоль, он приближается, исследует ее и, если это возможно, лечит ее непосредственно с помощью нашего робота. В будущем мы сможем добавить туда емкость с лекарством, которое будет выбрасываться именно в данное место и лечить язву или опухоль".

Вялков добавил, что в будущем робот сам сможет фиксировать отклонения от нормы и своим алгоритмом действий самостоятельно без вмешательства врача лечить пациента.

Виртуальная реальность

В рамках фестиваля можно будет также "взглянуть в глаза" первым представителям Homo sapiens, посмотрев VR-фильм "Сунгирь". Сунгирь - стоянка кроманьонцев, первых представителей на территории современной Владимирской области.

Смотрите также

Васильева: фестиваль науки NAUKA 0+ будет интересен людям всех возрастов

В Москве открывается Всероссийский фестиваль науки

Ректор МГУ планирует провести лекцию сооснователя Apple на фестивале науки

Садовничий пригласит президента РАН Сергеева на открытие фестиваля науки

Современные компьютерные технологии помогли воспроизвести облик детей. Компания Visual Science в партнерстве с Институтом этнологии и антропологии РАН, при поддержке Всероссийского фестиваля науки создала научный фильм в формате виртуальной реальности, где показала процесс послойной 3D-реконструкции лиц подростков из сунгирского захоронения.

Самые частые "посетители" виртуального пространства на фестивале - дети, учащиеся школ и студенты.

Студент третьего курса биотехнологического факультета МГУ Алексей Замолуддинов рассказал ТАСС, что уже третий год посещает научный фестиваль. "На мой взгляд, в этом году все больше уходит в IT-технологии. Например, много стендов с VR-очками. В целом, здесь интересно, интереснее смотреть то, что можно потрогать руками, по крайней мере посмотреть, как это делается, а не какие-то готовые изделия", - поделился студент.

Мнения участников о фестивале

Все посетители сходятся во мнении, что фестиваль получился интересным и полезным.

Отец Алексея Вячеслав Замолуддинов рассказал, что его сюда привел сын. "Очень познавательно, много нового услышал, увидел, что есть новости какие-то в науке прорывные. Для нас интересно, нас дети привели", - сказал он.

Некоторые участники специально приехали издалека, чтобы попасть на фестиваль. В частности, ученица 11 класса Вера Дмитриева рассказала ТАСС, что она приехала из Чувашии на один день, чтобы побывать на научном событии. Самое интересное для нее - электроэнергетика и нанотехнологии.

"Такие мероприятия помогают выбрать будущую профессию, свою область, понять, что тебе интересно, что нет", - отметила она. По ее мнению, фестиваль будет интересен для детей начиная с 7 класса, поскольку до этого возраста им будет сложно понять то, что связано с электроэнергетикой и током.

Своими впечатлениями поделилась с корреспондентом ТАСС мама Степы и Ильи Наталья Зобковец.

"Нам очень понравилось. Мы первый раз и в восторге. На следующий год обязательно приедем", - сказала она. Ее семилетний сын Степа отметил, что в будущем хотел бы стать профессором и изобретать "машины или роботов".

Владимир Тюменев, отец десятилетнего Виктора и пятилетнего Влада, сообщил ТАСС, что они с семьей на фестивале впервые. "Все очень здорово, мы здесь в первый раз", - сказал он. По его словам, фестиваль в первую очередь для детей, поскольку "они задают вектор развития, и в дальнейшем им это поможет определиться, изобрести что-то полезное, нужное". Его сыновья пока не определились с будущей профессией, но им однозначно интересна тема роботов и технологий.

В этом году фестиваль продлится до 8 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
2
Пентагон не считает, что действия армии Асада при поддержке РФ приведут к поражению ИГ
3
Сурков и Волкер провели в Белграде переговоры о перемирии на востоке Украины
4
Биография президента России Владимира Путина
5
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
6
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама