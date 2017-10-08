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Умер академик РАН Вячеслав Иванов

Наука
8 октября, 1:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Иванов являлся директором Института мировой культуры МГУ им. М. В. Ломоносова и директором Русской антропологической школы при РГГУ

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Академик РАН, лингвист, антрополог Вячеслав Иванов

Академик РАН, лингвист, антрополог Вячеслав Иванов

© Людмила Пахомова/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Академик РАН, лингвист и антрополог Вячеслав Иванов скончался в субботу на 89-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Российского Государственного Гуманитарного университета (РГГУ).

"На 89-м году жизни скончался лингвист и антрополог, академик РАН Вячеслав Иванов. Вячеслав Всеволдович возглавлял Русскую антропологическую школу РГГУ, был одним из основателей Фонда фундаментальных лингвистических исследований, иностранным членом нескольких зарубежных академий и научных обществ. Вечная память!" - говорится в сообщении.

Вячеслав Иванов - российский лингвист, семиотик и антрополог, академик РАН. Директор Института мировой культуры МГУ им. М. В. Ломоносова (с 1989), директор Русской антропологической школы при РГГУ (с 2003).

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