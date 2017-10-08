Всероссийский фестиваль науки в Ингушетии собрал более тысячи человек

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МАГАС, 8 октября. /ТАСС/. Более тысячи человек приняли участие во всероссийском фестивале науки, который проходил с 7 по 8 октября в Ингушском государственном университете (ИнгГУ), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
"В течение нескольких дней в Ингушском государственном университете проходил Всероссийский фестиваль науки. В нем приняли участие более 1 тыс. человек: школьники студенты, аспиранты, преподаватели вузов республики и других регионов СКФО, представители органов власти республики", - отметили в университете.
"Цель фестиваля, в первую очередь, приобщить с малых лет детей к научным исследованиям. В период этого фестиваля школьники и студенты имели возможность узнать о научно- исследовательских работах, которые ведутся учеными университета, пообщаться с ними, получить ответы на свои вопросы. Мы надеемся, что фестиваль вызовет интерес у детей к исследовательской деятельности, научной работе", - сказал ректор ИнгГУ Арсамак Мартазанов.
Он отметил, что в рамках фестиваля прошли мастер- классы. Химики, физики и биологи показали опыты и научные эксперименты, участников ознакомили с перечнем направлений научной деятельности университета в сфере технических и гуманитарных наук.
Фестиваль науки рассчитан на самую широкую аудиторию. Впервые его провели в 2006 году в МГУ, позже он приобрел всероссийский статус и ежегодно проводится во всех регионах.