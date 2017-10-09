Сергеев: отечественная наука находится в кризисе

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Отечественная наука находится в кризисе: российские ученые редко выступают на международных конференциях и делают мало публикаций на основе экспериментов, проведенных в стране. Такое мнение высказал президент Российской академии наук Александр Сергеев в интервью "Российской газете", вышедшем в понедельник.

"Наука у нас сегодня находится в кризисе, и когда иногда раздаются голоса, что все не так плохо, что наши ученые все больше публикуются, то желаемое выдается за действительное. Есть два показателя состояния фундаментальной науки: первый - приглашенные доклады на крупные международные конференции. И здесь мы видим существенное падение. Приезжайте на крупную международную конференцию, и часто вы не обнаружите ни одного доклада из России", - сказал Сергеев.

Глава РАН назвал рост количества публикаций российских ученых в престижных научных журналов искусственным.

"Мы являемся соавторами в длинном списке по результатам, полученным на зарубежных установках. А вот публикаций высокого уровня на основе экспериментов, сделанных в России, совсем мало", - сказал Сергеев.

РАН и Стратегия научно-технологического развития

По мнению Сергеева, РАН должна играть ведущую роль в реализации Стратегии научно-технологического развития (СНТР) и сформировать советы по каждому большому вызову, описанному в СНТР.

"Но в нашей беседе он [президент РФ Владимир Путин] подчеркнул, что в реализации Стратегии научно-технологического развития страны академия должна играть ключевую роль. Какой здесь предполагается механизм? В стратегии во главу поставлены большие вызовы. По каждому из них будут формироваться советы, в которых должна участвовать академия, а также представители соответствующих министерств и ведомств, возглавить эту работу президент страны предложил академии наук", - заявил Сергеев, рассказывая про встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Глава РАН уверен, что СНТР сыграет большую роль в жизни РАН, которой следует продемонстрировать готовность взяться за большие проекты.

Сергеев напомнил, что в СНТР описаны большие вызовы - глобальные технологические проблемы, которые предстоит решить России в будущем.

"По каждому приоритетному направлению или "ответу на большие вызовы" будут образованы межведомственные советы из заинтересованных участников: наука, бизнес, представители власти и т. д. Они будут формировать "цепочки" для реализации крупных проектов. В каждой из них должны быть завязаны поисковые и фундаментальные исследования, НИОКР, прототипы, серийный выпуск, рынок. Образно говоря, между участниками "цепочки" должна быть круговая порука, единая ответственность за выполнение проектов, и очень важно, что президент страны предложил академии наук возглавить координацию работы таких советов", - сказал Сергеев.