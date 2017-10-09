Молодые ученые ДВФУ разработали продукты питания для сохранения здоровья в холода

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Продукты питания для сохранения здоровья в холодное время года разработали молодые ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает пресс-служба университета.

"В качестве добавок использовали белки животного и растительного происхождения. Так как при окислении 1 г белка выделяется 16,5 г энергии. Обогащенное белками питание помогает пережить холодное время года. Кроме того, в продуктах мы используем жирные кислоты морских гидробионтов", - цитируются в сообщении слова профессора департамента пищевых наук и технологий ДВФУ Татьяны Каленик.

Мясной паштет с кукумарией, мармелад с бурыми водорослями, колбасные изделия с ламинарией и другие новинки представили аспиранты ДВФУ на Международной конференции по технологии производства пищевых продуктов для питания в холодных регионах в Харбине. Отмечается, что паштет на основе мясного и морского сырья, разработанный аспиранткой Тамарой Косенко, ранее был удостоен золотой медали престижной выставки "Биотех 2030". Теперь новинка нашла признание у зарубежных экспертов. Мармелад с добавлением бурых водорослей - настоящее ноу-хау молодых ученых ДВФУ - также заслужил высокие оценки во время дегустации, а вареная колбаса и сосиски с морской капустой уже начали выпускать в производственном объединении "Никольск" и апробировали в меню одной из общеобразовательных школ Владивостока.

"Мы хотим расширить границы нашего сотрудничества и заниматься совместными разработками с зарубежными коллегами. Есть запрос от нового Харбинского университета пищевой промышленности. Они заинтересованы в наших продуктах, а мы заинтересованы в том, чтобы продвигать российские разработки на китайский рынок", - цитирует пресс-служба слова профессора департамента пищевых наук и технологий ДВФУ Оксаны Табакаевой.

Ученые Школы биомедицины ДВФУ являются авторами многочисленных разработок новых продуктов питания на основе морских гидробионтов. В линейке инновационных рецептов также есть разные салаты и наношоколад с морской капустой, хлебобулочные изделия и напитки с экстрактами зеленых водорослей, соусы на основе морских добавок и другие.