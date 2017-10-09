Новая лаборатория для проведения исследований в Арктике появится в Тюмени

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Новая лаборатория палеоэкологии и мониторинга геосистем будет создана до конца 2017 года в Тюменском индустриальном университете (ТИУ) в рамках стратегического проекта опорного вуза "Повышение эффективности освоения Арктической зоны РФ". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ТИУ.

"Тема мониторинга геосистем очень актуальна на мировой повестке. К концу этого года в университете откроется лаборатория палеоэкологии и мониторинга геосистем, не имеющая аналогов в России, в том числе из-за оборудования, которое там будет установлено", - уточнили в вузе.

По словам руководителя проекта, директора Института геологии и нефтегазодобычи ТИУ Алексея Пимнева, для проведения исследований в новой лаборатории тюменскими специалистами была разработана специальная технология для проведения геологической съемки.

"Установки зарубежного образца громоздки, дороги и малопроизводительны. Мы отказались от технологии, которая используется в них, и многочисленные эксперименты показали, что наш метод надежен. В итоге аппаратура становится компактной, малоэнергозатратной, а технология на порядок более производительной, более дешевой, дающей намного более точные показатели и позволяющей впервые выйти на создание компактного прибора полевого образца", - пояснил Пимнев.

ТИУ был основан в 2015 году после слияния двух крупнейших технических вузов региона. Программа опорного университета ориентирована на новую индустриализацию. Всего в вузе реализуется семь стратегических проектов, в том числе по повышению эффективности освоения Арктической зоны РФ.

Ранее сообщалось, данный проект рассчитан до 2020 года, за это время в Тюмени будет создан центр решения проблем повышения эффективности освоения Арктической зоны РФ, и разработана комплексная модель освоения труднодоступных арктических территорий. Кроме того, в рамках данного проекта летом была организована международная палеоэкологическая экспедиция с участием специалистов из Мексики, Израиля и Польши по территории Ямало-Ненецкого автономного округа.