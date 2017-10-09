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Ученый из Севастополя создал программу для облегчения работы изобретателей

Наука
9 октября, 12:30 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 9, октября. /ТАСС

Программа позволит существенно ускорить процесс создания новых устройств и технологий

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Доцент кафедры "Приборные системы и автоматизация технологических процессов" Севастопольского госуниверситета (СевГУ) Антон Карлов совместно с белорусским ученым Николаем Шпаковским разработали программу, которая позволяет существенно ускорить процесс изобретения новых устройств и технологий. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"Это программное обеспечение определенным образом структурирует и убыстряет работу изобретателя. Более 2 тыс. топовых компаний пользуются этими программами или их аналогами, чтобы ускорить нахождение оригинального решения для своего устройства или технологии. Это ускоритель процесса, но не заменитель, не может инженер нажать на кнопочку и сказать: "Хочу изобрести новый аккумулятор". Нужно хорошо поработать головой, используя эту программу", - цитирует пресс-служба слова Карлова.

По словам ученого, залогом успешного использования программы является наличие базового образования, а для того, чтобы стимулировать изобретательскую мысль, Карлов предлагает ввести в российских вузах такую дисциплину, как "Теория решения изобретательских задач".

"Я знакомлю студентов Политехнического института СевГУ с этим программным продуктом и учу, как с ним работать. Дальше - вопрос мотивации того, кому нужно изобретать. Невозможно стать изобретателем, потому что у тебя в руках программа, нужно еще иметь базу магистерской подготовки, чтобы получить хотя бы один патент", - пояснил Карлов.

Научные разработки севастопольского и белорусского ученого были представлены на Международном салоне изобретений и новых технологий "Новое время", который прошел в Севастополе в сентябре этого года.

Карлов и Шпаковский были удостоены золотых медалей за технологию целевого изобретательства на основе алгоритма исправления проблемных ситуаций и софта Solving Mill, а также за методику организации творческих конкурсов для оперативного поиска инновационных решений проблем промышленности.

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