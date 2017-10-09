Академика Иванова кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вдова скончавшегося 7 октября академика Вячеслава Всеволодовича Иванова приняла решение о его кремации и захоронении его праха на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-секретарь президента РАН Светлана Попова.
"Вдова академика Вячеслава Всеволодовича Иванова Светлана Леонидовна сообщила о своем решении похоронить Вячеслава Всеволодовича в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с могилой отца, писателя Всеволода Иванова, и матери. Вячеслав Всеволодович скончался в Лос-Анджелесе 7 октября. В пятницу, 13 октября состоится кремация, а затем прах будет перевезен в Москву", - сказала Попова.
"Также Светлана Леонидовна обратилась к президенту РАН Сергееву с предложением перевезти из Лос-Анджелеса в Москву библиотеку Вячеслава Всеволодовича, соединить ее с библиотекой, которая находится в Переделкино, и создать публичную библиотеку с открытым доступом в память о великом ученом", - сообщила Попова.
Академик, лингвист, антрополог, ученый-энциклопедист Вячеслав Всеволодович Иванов скончался 7 октября на 89-м году жизни.