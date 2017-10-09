Нобелевские премии 2017 года вызвали гендерный вопрос

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СТОКГОЛЬМ, 9 октября. /ТАСС/. Нобелевская неделя - 2017 завершилась в понедельник церемонией объявления лауреатов премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля. В отличие от предыдущих лет, выбор Нобелевских комитетов этого года почти не вызвал нареканий экспертов. Исключение составил гендерный вопрос.

В научных номинациях - медицине, физике, химии, экономике - члены Нобелевских комитетов часто сетовали на трудности в работе, связанные с большим количеством по-настоящему крупных открытий, которые им хотелось бы отметить премией. В этом году сделать выбор, по их словам, было немного проще.

Как и за несколько предыдущих лет, абсолютное большинство наград в этом году досталось ученым из США. Восемь из десяти лауреатов представляют Новый Свет, лишь двое - Европу.

Научные номинации

Лауреатами Нобелевской премии 2017 года по физиологии и медицине стали американские биологи Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл Росбаш - первооткрыватели механизма так называемых "биологических часов", который работает почти во всех живых клетках. По мнению знатоков, открытие нобелевских лауреатов приблизило исследователей во всем мире к пониманию процессов возникновения многих заболеваний и механизма старения.

Премия в области физики была присуждена американцам Райнеру Вайссу, Кипу Торну и Берри Бэришу за решающий вклад в проект LIGO (Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория), а также за "наблюдение за гравитационными волнами". Открытие гравитационных волн позволит исследователям начать проведение новых работ.

Нобелевскими лауреатами в области химии стали Жак Дюбоше (Швейцария), Йоахим Франк (США) и Ричард Хендерсон (Великобритания) за "разработку метода криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе". Этот метод позволяет определять структуры очень сложных биологических молекул с атомным разрешением.

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2017 год присуждена американцу Ричарду Талеру "за исследования в области поведенческой экономики". Работы Талера связали экономический и психологический анализы принятия решений, оказали глубокое влияние на многие сферы экономических исследований и политики.

Премия в области литературы и премия мира

Когда речь заходит о Нобелевской премии по литературе, а также о премии мира, выбор Шведской академии и Норвежского нобелевского комитета обычно вызывает больше всего вопросов - как у общественности, так и экспертов. В этом году подобной критики практически не звучало.

Шведская академия присудила Нобелевскую премию в области литературы уроженцу Японии британцу Кадзуо Исигуро, "который в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, скрывающуюся за нашим иллюзорным чувством связи с миром". По словам постоянного секретаря академии Сары Даниус, в творчестве Исигуро "соединились Джейн Остин и Франц Кафка". По мнению членов комитета, речь идет о по-настоящему большом писателе, произведения которого актуальны для читателей из любой страны и любого возраста.

Международную кампанию по запрещению ядерного оружия (ICAN), которая представляет из себя коалицию неправительственных организаций из более чем ста стран, выступающих за запрещение ядерного оружия, назвали лауреатом премии мира в Осло. Премия присуждена "за привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия". Эксперты надеются, что решение Нобелевского комитета даст новый импульс диалогу и усилиям международного сообщества по разоружению.

Критика Нобелевских комитетов

Все же Нобелевские комитеты не остались без порции критики. Нарекания вызвал гендерный вопрос: второй год подряд среди обладателей почетной награды нет женщин.

В руководстве Королевской академии наук обещают принять соответствующие меры, чтобы исправить положение. Научной элите, выдвигающей кандидатов на премию, будет предложено обратить на этот аспект особое внимание - найти соответствующие женские кандидатуры и "стремиться к многообразию".

"Мы разочарованы тем, что среди получивших премию нет женщин, если взглянуть на вопрос более широко", - отметил на пресс-конференции после объявления имени лауреата премии по экономике постоянный секретарь академии наук Йоран Ханссон. По его словам, одно из объяснений отсутствие представительниц прекрасного пола в ряду получателей высокой награды заключается в том, что большинство награждаемых в этом году сделали свои открытия еще десятилетия назад, когда в науке работало меньше женщин.

Говоря о принятых для решения ситуации мерах, профессор подчеркнул, что три из шести Нобелевских комитетов возглавляют именно женщины.

Я не думаю, что в комитетах по премиям царит сколь-либо значительный мужской шовинизм

Йоран Ханссон постоянный секретарь Шведской королевской академии наук

"Мы сами не выдвигаем на премию. Мы получаем номинации от ученых всего мира, - продолжает он. - Я подозреваю, что есть намного больше женщин, заслуживающих выдвижения. Поэтому мы и начали особо приглашать женщин-ученых, чтобы они называли кандидатов".

Хансон выразил надежду, что через 5-10 лет гендерное соотношение лауреатов Нобелевской премии будет выглядеть иначе.

Вручение премии Всего с 1901 года Нобелевскую премию вручали 579 раз. Ее уже получили 885 человек и 26 организации. Вручение премии в стокгольмской филармонии пройдет 10 декабря - в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля. Из рук короля Швеции Карла ХVI Густава лауреаты получат золотую медаль с изображением учредителя престижнейшей награды и диплом, а на следующий день Нобелевский фонд перечислит на их банковские счета причитающуюся сумму. Размер денежной составляющей этой награды в нынешнем году вырос на 12,5% и достиг 9 млн крон (1,12 млн долларов).