Источник: выборы директора ИКИ РАН состоятся в конце октября

Этичность применения искусственного интеллекта изучат в ВеликобританииСоциальная ответственность 9 октября, 18:59
В Елисейском дворце подтвердили намерение Макрона посетить РФ в 2018 годуМеждународная панорама 9 октября, 18:52
Госстройнадзор дважды судился с владельцем сгоревшего склада "Синдика" в ПодмосковьеЭкономика и бизнес 9 октября, 18:51
Болельщики сборных России и Ирана проведут товарищеский матч перед игрой основных командСпорт 9 октября, 18:46
Продление туристического сезона в нацпарках Индии может навредить животнымСоциальная ответственность 9 октября, 18:43
Что такое поведенческая экономика и почему за нее дали Нобелевскую премиюЭкономика и бизнес 9 октября, 18:38
СМИ: пожизненный контракт с "Барселоной" не запрещает Иньесте покинуть командуСпорт 9 октября, 18:36
Экс-замминистра культуры РФ приговорен к 1,5 года колонии и освобожден в зале судаПроисшествия 9 октября, 18:34
Футболист "Рубина" Азмун уверен, что сможет вернуться на прежний уровень игрыСпорт 9 октября, 18:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Выборы директора Института космических исследований (ИКИ) РАН пройдут в конце октября этого года. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее нынешний директор ИКИ Лев Зеленый сообщал ТАСС, что выборы главы Института пройдут в ноябре. При этом он уточнил, что не собирается вновь выдвигать свою кандидатуру, поскольку по регламенту не может занимать пост директора более двух сроков.
"Выборы директора Института космических исследований должны пройти в конце октября. Точная дата пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что директора выбирают сотрудники института на общем собрании.
Источник также сообщил, что из четырех кандидатов на пост главы ИКИ осталось трое. "Олег Кораблев [заведующий отделом ИКИ] снял свою кандидатуру", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, на пост директора претендуют заведующие лабораториями ИКИ профессора РАН Максим Литвак и Александр Лутовинов, а также заведующий отделом института член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.
Все кандидаты - доктора физико-математических наук. Кандидаты уже представили свои программы развития Института на рассмотрение коллег. В ИКИ РАН ТАСС пока не прокомментировали эту информацию.