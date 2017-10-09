ФАНО в 2017 году дополнительно направило 6,65 млрд руб. на повышение зарплат ученых

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) в 2017 году дополнительно направило на повышение зарплаты научных сотрудников 6,65 млрд руб., говорится в сообщении пресс-службы ФАНО.

"На начало 2017 года бюджет ФАНО России составил 74,6 млрд руб. По состоянию на 9 октября 2017 года дополнительно получены 9 млрд руб., из которых 6,65 млрд руб. направлены как раз на повышение заработной платы научных сотрудников", - отмечает пресс-служба.

По итогам второго квартала 2017 года средняя заработная плата сотрудников научных институтов составила 40,541 руб., что на 15% больше показателя первого квартала. ФАНО подчеркивает, что средняя заработная плата научных сотрудников в подведомственных ему организациях растет с 2013 года.