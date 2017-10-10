Новый президиум РАН соберется на первое заседание

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президиум Российской академии наук (РАН) во главе с новым президентом академии Александром Сергеевым во вторник соберется на первое заседание, говорится в сообщении пресс-службы РАН.

Академия наук избрала президентом 62-летнего нижегородского физика Сергеева на общем собрании 26 сентября, он получил около 70% голосов во втором туре выборов. 28 сентября РАН выбрала новый состав президиума - главного руководящего органа академии.

Участники заседания обсудят распределение обязанностей между вице-президентами РАН и главным ученым секретарем президиума. Кроме того, Александр Сергеев и вице-президент РАН, проректор МГУ Алексей Хохлов расскажут "о совершенствовании законодательства в области научно- технической политики". Ранее Сергеев заявлял, что президиум должен будет обсудить возможные поправки в федеральный закон, которые придадут РАН особый статус (сейчас академия является ФГБУ).

В программе также заявлено выступление Сергеева по вопросу участии РАН в реализации стратегии научно-технологического развития (СНТР). В интервью "Российской газете" Сергеев заявлял, что РАН должна играть ведущую роль в реализации стратегии и сформировать советы по каждому ее большому вызову.

Наконец, Хохлов и член президиума РАН, академик Валерий Рубаков выступят с докладом об оценке научных организаций РАН.

Команда вице-президентов

Всего в команде Сергеева 11 вице-президентов. В их числе проректор МГУ и глава Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ Алексей Хохлов. Кроме того, вице-президентом будет математик Валерий Козлов, который занимает пост вице-президента РАН с 2001 года.

Помимо Хохлова и Козлова, временно руководившего РАН с марта по сентябрь 2017 года, вице-президентами РАН стали директор Института биологии моря ДВО РАН Андрей Адрианов, научный руководитель Специальной астрофизической обсерватории РАН Юрий Балега, директор НИИ "Аэрокосмос" Валерий Бондур, ректор Уральского государственного аграрного университета Ирина Донник, директор Института археологии РАН Николай Макаров и руководитель отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Владимир Чехонин.

В ранге вице-президентов в президиум также вошли главы региональных отделений: Валерий Чарушин от Уральского отделения, Валентин Пармон - от Сибирского, Валентин Сергиенко - от Дальневосточного. Чарушин и Сергиенко ранее уже занимали посты вице-президентов.

Главным ученым секретарем президиума РАН стал академик Николай Долгушкин. На этом посту он сменил академика Михаила Пальцева.

Состав президиума

В состав президиума входят еще 65 академиков и членов- корреспондентов. В их числе, например, экс-президент РАН Владимир Фортов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, лауреат Нобелевской премии по физике, бывший вице-президент РАН Жорес Алферов, ректор МГУ Виктор Садовничий и заместитель министра образования и науки Григорий Трубников.

Кроме того, в президиум вошли все четыре проигравших кандидата в президенты РАН: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин и Владислав Панченко. В президиум также вошел директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Александр Макаров, который баллотировался в президенты РАН в марте 2017 года, но снял свою кандидатуру вместе с двумя другими кандидатами, Панченко и Фортовым.