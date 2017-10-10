Китайские астрономы обнаружили две новые нейтронные звезды

ПЕКИН, 10 октября. /ТАСС/. Специалисты Государственной астрономической обсерватории КНР обнаружили два пульсара (малые нейтронные звезды) при помощи крупнейшего в мире телескопа для работы с жестким рентгеновским излучением. Об этом во вторник сообщило агентство Xinhua.

Первая из двух нейтронных звезд, испускающих мощные импульсы радиоизлучения, имеет период вращения в 1,83 секунды и находится в 16 тыс. световых лет от Земли, вторая - на расстоянии 4,1 тыс. световых лет (период вращения - 0,59 секунды).

Пульсары остаются одной из загадок Вселенной. К настоящему моменту астрономам известно более 2 тыс. нейтронных звезд, однако гипотетически на гигантской протяженности Млечного Пути скрывается в десятки тысяч раз больше неоткрытых пульсаров. В радиусе они достигают нескольких километров, однако обладают настолько высокой плотностью, что по массе эквивалентны нескольким достаточно крупным звездам наподобие Солнца. Главная задача, которую необходимо решить ученым - установить природу источника энергии этих астрономических объектов.