Ученые из Красноярска изобрели преобразователь тепловой энергии для зарядки гаджетов

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КРАСНОЯРСК, 10 октября. /ТАСС/. Преобразователь энергии, созданный красноярскми учеными в рамках проекта создания космического телескопа "Миллиметрон", может использовать тепло человеческого тела для зарядки портативных электронных устройств. Об этом ТАСС сообщили в группе научных коммуникаций Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).
"Эластичный поглотитель тепла - технология разработанная для "Миллиметрона", для космоса, нашла свое применение на земле. Например, его можно объединить с термоэлектрическими элементами и разместить на человеческой коже. Это позволит использовать человека в качестве источника энергии для портативных устройств", - сказали в КНЦ.
В рамках федерального проекта "Спектр-М" (космическая обсерватория "Миллиметрон") ученые исследовали поглощающие свойства металлизированных полимерных пленок, предназначенных для защиты космических аппаратов от солнечного излучения. Оказалось, что у этих материалов есть и земные приложения. В ходе реализации проекта красноярским ученым удалось создать уникальный гибкий поглотитель тепла.
Для создания поглотителя используются алмазно-графитовая смесь и полиэтиленовые гранулы. Материал формируют путем нагрева исходных компонентов под высоким давлением. Устройство в настоящее время используется в аппаратно-программном комплексе проекта "Миллиметрон" для измерения излучательной и поглощательной способностей покрытий в широком диапазоне температур.
Как пояснил научный сотрудник Института физики имени Киренского КНЦ Игорь Тамбасов, в настоящее время исследователи работают над созданием готового прототипа устройства с использованием поглотителя в качестве "элемента питания". "В перспективе его можно использовать в фототермоэлектрических преобразователях. То есть, везде, где есть источники тепла, а это машины, ТЭЦ, мы можем поставить поглотители и собрать дополнительную энергию при помощи термоэлектрических материалов, с этой точки зрения его можно отнести к энергоэффективным технологиям", - сказал ученый.