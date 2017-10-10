РАН по заказу "Газпрома" разработает новую технологию хранения газа

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Институты Российской академией наук по заказу "Газпрома" начнут разработку новой технологии хранения газа с использованием абсорбентов, что позволит создавать хранилища в любом необходимом месте. Об этом сообщил журналистам член-корреспондент РАН, заместитель председателя совета по устойчивому развитию при председателе научно-технического совета "Газпрома" Владимир Грачев по итогам заседания совета в рамках международного газового форума.

"Газ можно абсорбировать в специальных химических соединениях, и тогда в одном кубометре будет содержаться 200 кубометров газа. А сейчас есть предложение Российской Академии наук, в частности Института физической химии и электрохимии им. Фрумкина Академии наук, которое позволит 300 кубометров в одном кубометре содержаться. То есть вместо подземного хранения мы сможем иметь возможность в незначительном объеме сохранять огромное количество газа", - сказал он.

Грачев пояснил, что с помощью абсорбентов хранилища газа можно создавать в обычной металлической емкости.

"Весь вопрос в том, что эти сорбенты можно сделать, например, очень эффективными, но они будут очень дорогие. Например, одна немецкая фирма производит сорбенты, но это металлоорганика, которая страшные деньги стоит, экономически не выгодно. А здесь идет речь о том, чтобы сделать экономически выгодный сорбент. Ну, вот, например, просто пример с применением каких-то соединений увеличить емкость угольного сорбента. Это может быть краун-эфир, это могут быть нанопористый графен. Вот эта тема близка к реализации. Это совершенно новое слово будет и мировых аналогов вообще нет. В мире никто не смог достичь этого. А это институт физической химии электрохимии Российской Академии наук смог вот это дело сделать", - отметил он.

Грачев сообщил, что принимает участие в разработках, связанных с графеном.

"Вы знаете - это открытие наших российских ученых - Новоселова и Гейма, которые изобрели этот материал. Материал совершенно уникальный. Графен - это графит, размазанный в один слой. Слой - один атом - 10 нанометров толщина. Но прочность имеет 1 мегапаскаль. То есть в 300 раз прочнее легированной стали. Он обладает совершенно уникальными свойствами. Пористый нанографен может быть абсорбентом", - подчеркнул Грачев.

Таким образом, пояснил он, в настоящее время вопрос связан с тем, чтобы создать такой сорбент, который позволит экономически выгодно производить хранение газа по сравнению с подземными хранилищами. "Тогда можно делать хранилища, которые непосредственно там, где надо", - добавил академик.

Другие темы

"Газпром" до конца года заключит с институтами Российской академией наук договора по семи перспективным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.

"Принято очень важное решение - на эти семь тем будут заключены договоры на бесконкурсной основе, и уже дано задание, чтобы институты подготовили договоры, и "Газпром" до конца года заключит эти темы. И с начала года ученые начнут решать эти важнейшие проблемы. Таких тем отобрано семь", - сказал он.

Планируется, что институты РАН начнут работы по данным темам с 1 января 2018 года.

В частности, одобрение совета получила разработка прогноза новых зон обнаружения гигантских залежей газа в Якутии и обеспечения масштабной модернизации систем каталитического риформинга на объектах Сургутского завода стабильного конденсата, в рамках которой планируется решить задачу импортозамещения катализаторов, минимизировать затраты на модернизацию производства.

Грачев пояснил, что реальные результаты могут появиться через два года после начала работ.