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Сибирские археологи нашли в Дагестане более 300 артефактов возрастом около 400 тыс. лет

Наука
10 октября, 11:09 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, октября. /ТАСС

На стоянках раннего палеолита ученые обнаружили рубила, скребла, ножи и шиповидные орудия

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Специалисты Института археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения (СО) РАН обнаружили в ходе раскопок на юго-востоке Дагестана более 300 артефактов эпохи раннего палеолита, возраст которых составляет около 400 тыс. лет, сообщил во вторник ТАСС научный сотрудник ИАЭТ СО РАН кандидат исторических наук Андрей Рыбалко.

Полученный материал позволит более наглядно представить процесс эволюции каменных индустрий в эпоху палеолита. "В этом году исследовались стоянки раннего палеолита Дарвагчай-залив-1 и Дарвагчай-залив-4 возрастом 400 плюс-минус 20 тыс. лет. Была получена коллекция, состоящая из более 300 артефактов. Проведенные полевые работы позволили получить новый массовый материал по древнейшей истории региона, что дает возможность более наглядно представить общую картину эволюции каменных индустрий на этой территории в палеолитическое время, начиная с самых ранних его этапов", - сказал он.

По словам Рыбалко, на стоянках были обнаружены комплексы ашельского типа - культуры, зародившейся в Африке 1,6-1,7 млн лет назад и появившейся на территории Кавказа примерно 400-450 тыс. лет назад. Археологи нашли характерные для этого периода двусторонне обработанные орудия - рубила, а также скребла, шиповидные орудия, ножи.

Раскопки велись в юго-восточной части Дагестана, на границе Кайтагского и Дербентского районов в среднем течении реки Дарвагчай. "В этом районе открыта целая серия стоянок разного времени, как раннего, так и среднего палеолита, это промежуток от 800 до 50 тыс. лет назад", - добавил ученый. Археологи занимаются детальным изучением собранной коллекции.

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