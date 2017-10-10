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Двухдневная магнитная буря начнется на Земле 13 октября

Наука
10 октября, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

По данным метеорологов, магнитная буря станет следствием серии вспышек на Солнце

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Магнитная буря начнется на Земле в пятницу, 13 октября, и продлится до 14 октября. Об этом сообщается во вторник на сайте центра погоды "Фобос".

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"В ближайшие дни Земли достигнет новая порция солнечного ветра, что станет причиной очередной магнитной бури, которая ожидается 13-14 октября. При этом 11-12 октября, а также 15 октября магнитосфера Земли ожидается возмущенной", - говорится в сообщении.

Как предупредили в центре погоды, магнитная буря может привести к сбоям в работе электронных устройств, в частности, средств связи, а также увеличивает риск возникновения техногенных аварий. Кроме того, такие явления могут доставлять дискомфорт людям с повышенной метеочувствительностью.

Магнитные бури на Земле начались с 6 сентября, когда Земли достигли первые выбросы солнечной плазмы, последовавшие за серией мощных вспышек на Солнце.

Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек, затем 6 сентября последовали две более мощных вспышки. В течение ночи и дня 7 сентября были зафиксированы еще четыре, 8 сентября - две, 10 сентября последовала еще одна мощная вспышка. Она случилась в тот момент, когда ученые уже ожидали их окончания из-за ухода солнечных пятен, генерирующих вспышки, за видимый с Земли край солнечного диска.

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