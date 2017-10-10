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РАН распределила обязанности среди своих вице-президентов

Наука
10 октября, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Первым вице-президентом стал Юрий Балега, остальные посты вице-президентов получили Валентин Пармон, Валерий Чарушин, Валентин Сергиенко и Андрей Адрианов

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Глава РАН Александр Сергеев

Глава РАН Александр Сергеев

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) на первом после Общего собрания заседании президиума утвердила распределение обязанностей всех вице-президентов, предложенное избранным в сентябре главой организации Александром Сергеевым. Об этом во вторник сообщил сам Сергеев.

Согласно уставу академии, в состав президиума - руководящего органа организации - входят президент и 11 вице-президентов, главный ученый секретарь, а также не более 80 членов РАН. Кандидатуры вице-президентов и главного ученого секретаря предлагает президент РАН. Остальной состав президиума формируется из квоты президента, а также из руководителей тематических отделений и их избранных представителей.

"Принимается при одном [голосе] "против", - объявил Сергеев об итогах голосования президиума за распределение ответственности между вице-президентами.

Сергеев добавил, что предложенное им и поддержанное президиумом распределение обязанностей среди вице- президентов можно будет изменить.

Первые среди равных

"Есть то, что негласно называется "первый вице-президент". Мы не даем такого употребления, но тем не менее расположение его кабинета наиболее приближено к кабинету президента Академии наук. Юрий Юрьевич Балега - это человек, с которым мы работаем в одной упряжке", - сказал Сергеев, представляя Балегу как свою "правую руку".

Помимо прочего, научный руководитель Специальной астрофизической обсерватории РАН Балега будет отвечать за международную деятельность академии. Второй "рукой" Сергеева стал директор НИИ "Аэрокосмос" Валерий Бондур. На посту вице-президента РАН он будет заниматься хозяйственными и финансовыми вопросами.

Кто за что в ответе

Посты вице-президентов традиционно получили главы всех региональных отделений РАН - химик Валентин Пармон (Сибирское отделение), химик Валерий Чарушин (Уральское отделение) и химик Валентин Сергиенко (Дальневосточное отделение).

Вице-президентом, который будет курировать региональную политику, стал директор Института биологии моря ДВО РАН Андрей Адрианов.

"Главная его обязанность - это работа по осуществлению региональной политики... Для того, чтобы на территории страны эту сетку научного влияния академии наук восстановили, нам очень важно, чтобы кто-то занимался такой работой", - сказал Сергеев.

Единственной женщиной вице-президентом РАН стала ректор Уральского государственного аграрного университета Ирина Донник. Она будет курировать отделение сельскохозяйственных наук. Вопросами взаимодействия с ФАНО, властью, вопросами, связанными с молодежью будет заниматься математик Валерий Козлов, временно руководивший РАН с марта по сентябрь 2017 года. Козлов занимает пост вице-президента РАН с 2001 года. Вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров будет отвечать за три направления гуманитарного блока: отделение общественных наук, глобальных проблем и международных отношений.

Вице-президентом, который будет курировать правовую сферу, взаимодействие с вузами и Минобрнауки, стал проректор МГУ и глава Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ Алексей Хохлов. Руководитель отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского Владимир Чехонин стал вице-президентом, который будет курировать отделение медицинских наук.

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