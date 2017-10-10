Сергеев призывает РАН заняться научной дипломатией

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) должна активизировать свою международную деятельность и заняться научной дипломатией. Об этом во вторник на заседании президиума РАН сообщил ее президент Александр Сергеев.

"Международная деятельность РАН в настоящий момент очень важна. Сложная геополитическая ситуация, военные противостояния, и здесь то, что сейчас называется научная дипломатия, - очень важная функция... Мы, конечно, должны нашу международную деятельность с учетом тех полномочий, которые у академии наук есть, с учетом важности этого момента активизировать", - сказал Сергеев.

По его словам, почти 500 ученых являются иностранными членами РАН. Число академиков и членов-корреспондентов РАН в России составляет около 2 тыс. человек.

"У нас есть еще "отряд" в 500 человек, которые с огромным уважением, даже трепетом, относятся к своему членству в Российской академии наук. Потенциал мы не очень хорошо используем", - подчеркнул Сергеев.

Это направление в академии будет курировать вице-президент академии, руководитель Специальной астрофизической обсерватории РАН Юрий Балега.