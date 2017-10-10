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Ученые нашли в тундре якутского острова Самойловский втрое больше растений, чем ожидали

Наука
10 октября, 15:27 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, октября. /ТАСС

По мнению ученых, результаты исследований позволят скорректировать прогнозы развития Арктики и помочь в ее освоении

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НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Сибирские почвоведы и ботаники, впервые в этом году побывавшие в полевой экспедиции на международной исследовательской станции на острове Самойловский в дельте Лены, были удивлены разнообразию представленной там фауны - цветов в тундре оказалось втрое больше, чем они ожидали, сообщает официальное издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири". Ученые говорят, что это открытие позволит скорректировать прогнозы развития Арктики и поможет в ее освоении.

"В этой зоне оказались необычные и очень богатые типы тундр - до 30 видов сосудистых (цветковых) растений на 100 квадратных метров (обычно в тундрах их всего 10-12 видов) <...> Более детальное обследование выявило отличия с ранее сделанными предположениями, и очень сильные. Так, когда я смотрел на снимки, я предполагал, что остров на 90% заболочен. Оказалось, не совсем так - большей частью это хорошо дренированная территория с минеральными почвами и тундрой, что существенно меняет представление о происхождении острова, его развитии и о дальнейших перспективах", - приводит издание "Наука в Сибири" слова главного научного сотрудника Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения РАН Николая Лащинского.

Всего же на Самойловском, по самым грубым оценкам, произрастают около 120-130 видов цветковых растений, говорит ученый. Среди них есть даже особый вид орхидей.

Исследовательская станция на острове Самойловский в дельте реки Лена была создана в 2013 году геологами из России и Германии для исследования Арктики. Остров занимает всего 4 квадратных километра, он был образован песками и торфяными отложениями по геологическим меркам совсем недавно - около 3-4,5 тыс. лет назад.

Несмотря на малые размеры и "молодость", Самойловский - типичный представитель островов дельты Лены с точки зрения взаимодействия природных процессов. Поняв их, ученые смогут распространить эти знания на четыре пятых островов дельты Лены, уверен ученый.

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