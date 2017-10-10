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Эксперты: магнитная буря 13-14 октября не будет сильной

Наука
10 октября, 15:52 UTC+3 МОСКВА/САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, октября. /ТАСС

Ранее метеорологи предупредили, что в пятницу на Земле начнется магнитная буря, которая является следствием сентябрьских вспышек на Солнце

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МОСКВА/САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Ученые не зафиксировали никаких событий, которые могли бы спровоцировать действительно сильную магнитную бурю 13-14 октября. Об этом ТАСС во вторник рассказал заведующий Лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Сергей Кузин.

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"Скорее всего нет, скорее всего сильной не будет. Я не думаю. Не было сильных событий, таких, чтобы что-то произошло", - сказал Кузин. По его словам, сильные магнитные бури в сентябре были аномальными явлениями и вероятность их повторения довольно маленькая.

Как сказал ТАСС заведующий лабораторией вариации космических Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова Анатолий Белов, бурю может вызвать скоростной поток солнечного ветра, вырывающийся из корональной дыры - области в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы.

"Обычная скорость солнечного ветра, распространяемого Солнцем во все стороны, составляет около 300 км/с, а скоростной ветер достигает скорости 500-800 км/с. Он способен искривлять линии магнитного поля Земли и оказывать негативное влияние на здоровье человека, работу сложной техники и навигационные способности животных", - сказал Белов.

По его словам, большой магнитной бури в этот раз быть не должно, так как центр корональной дыры находится выше прямой "Земля-Солнце" и самый быстрый поток солнечного ветра пройдет мимо планеты, не задев ее. "Корональная дыра заденет нас краем, поэтому большой бури это вызвать не должно. Мы ожидаем бурю на 4-5 баллов, максимальная составляет 9 баллов", - пояснил он.

Как сообщил во вторник центр погоды "Фобос", магнитная буря начнется на Земле в пятницу, 13 октября, и продлится до 14 октября. Магнитные бури на Земле начались с 6 сентября, когда Земли достигли первые выбросы солнечной плазмы, последовавшие за серией мощных вспышек на Солнце 4-10 сентября.

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