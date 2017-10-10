Президентская библиотека оцифрует патенты российских ученых с 1878 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Президентская библиотека сформирует электронную коллекцию патентов, которые получали российские ученые на изобретения мирового значения. В собрание войдут патенты на электрическую лампу, радиоприемник, открытия в аэродинамике и другие научные достижения.

"Президентская библиотека оцифрует материалы Государственного патентного фонда в рамках договора, подписанного с Федеральным институтом промышленной собственности 4 октября 2017 года. Среди документов, которые будут оцифрованы, - привилегии [патенты] на многие известные изобретения", - сообщает во вторник пресс-служба библиотеки.

Самый ранний из патентов, переданных на оцифровку в Президентскую библиотеку, датирован 1878 годом. "Это знаменитая "свеча Яблочкова" - электрическая лампа, которую изобрел выдающийся русский электротехник Павел Яблочков. Позднее он зарегистрировал еще несколько изобретений - систему канализации электричества и автоаккумуляторную и новую гальваническую батареи", - пояснили в пресс-службе.

В электронную коллекцию войдут также "привилегии" на изобретения, выданные Николаю Жуковскому, который сделал несколько фундаментальных открытий в области аэродинамики, и основоположнику теоретической космонавтики Константину Циолковскому. Будет создана также электронная копия патента на "приемник депеш, посылаемых с помощью электромагнитных волн" русского изобретателя, физика и электротехника, профессора Александра Попова.

В дальнейшем фонд Президентской библиотеки пополнят цифровые копии патентов на иностранные изобретения. "Эти материалы позволят показать исследовательскую и изобретательскую работу в России как часть мирового опыта", - сказали в пресс-службе.

Фонд Президентской библиотеки насчитывает более 550 тыс. единиц хранения и постоянно пополняется. В фонде хранятся цифровые копии опубликованных изданий и архивных документов, аудио- и видеозаписей, авторефератов диссертаций и других материалов.