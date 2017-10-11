Исследование ДВФУ: экстракт глубоководной змеехвостки останавливает рост раковых клеток

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Группа российских ученых из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружила, что экстракт змеехвостки Ophiura irrorata блокирует деление клеток в культуре рака молочной железы, сообщила в среду пресс-служба университета.

Для этого они исследовали экстракты 80 морских беспозвоночных, собранных в Охотском море. Теперь ученым предстоит поиск конкретного вещества, препятствующего размножению раковых клеток, для создания противоопухолевых препаратов.

Коллектив ученых из ДВФУ занимался поиском биологически активных веществ в морской фауне. В качестве мишени для этих веществ они выбрали культуру раковых клеток молочной железы. "Мы запустили скрининг 80 экстрактов глубоководных беспозвоночных животных, выловленных во время экспедиции," - приводит пресс-служба университета слова научного сотрудника лаборатории фармакологии природных соединений Школы биомедицины ДВФУ Всеволода Черепанова.

Ранее исследования показали, что за неконтролируемое деление клеток опухоли отвечает сигнальный каскад (то есть набор молекул, последовательно активирующих друг друга и запускающих в клетке те или иные процессы), связанный с белком Wnt. Поэтому ученые оценивали, насколько экстракты беспозвоночных влияют на количество этого белка, синтезируемого раковыми клетками.

"Активность проявили 15 экстрактов, но наиболее сильный эффект показал спиртовой экстракт змеехвостки Ophiura irrorata. Это родственница морской звезды, живущая на глубине 3 тыс. м," - рассказывает Черепанов.

Преодолеть цитотоксичность

Распространенная проблема, с которой сталкиваются разработчики противоопухолевых препаратов - цитотоксичность, то есть губительное действие на здоровые клетки организма. Однако, по словам Черепанова, экстракт глубоководной змеехвостки не цитотоксичен. Он избирательно блокирует только Wnt-каскад передачи сигнала, при этом прекращается деление клеток, но сохраняется их жизнеспособность. Это открывает новые перспективы для создания лекарств на основе экстрактов морских беспозвоночных.

Следующий шаг - поиск активного вещества, отвечающего за противоопухолевое действие экстракта. Необходимо не только его определить, но и научиться синтезировать в лабораторных условиях. "Культивировать змеехвостку, отмечают ученые, будет очень сложно - выращивать ее необходимо при давлении как на глубине в 3 тыс. м, а неглубоководные родственники офиуры - уже известно - токсичны", - сообщается в пресс-релизе.

Результаты исследования опубликованы в международном журнале Scientific Reports.