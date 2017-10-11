Якутские ученые создали новую базу данных для мониторинга состояния водоемов Арктики

ЯКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Специалисты Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) зарегистрировали базу данных из 450 видов водорослей бассейна реки Анабар в Якутии.

Как сообщил в среду ТАСС заведующий российско-германской лабораторией экологического состояния Арктики СВФУ Руслан Городничев, в настоящий момент собраны базы данных по водоемам Якутии, Красноярского края и Чукотки - с их помощью ученые следят за текущим состоянием рек и озер Арктики.

"Мы зарегистрировали базу данных из 450 видов диатомовых водорослей бассейна реки Анабар. Мы собираем информацию по этим водорослям в Якутии, Красноярском крае и Чукотке и проводим фоновый мониторинг состояния окружающей среды, чтобы после освоения территорий прослеживать изменения", - сказал ТАСС Городничев. Составленные базы данных также используются в образовательных целях, добавил ученый.

Диатомовые водоросли - одноклеточные водоросли, начальное звено в пищевых цепях водных животных. Они производят до 25% органического вещества Земли.