Ученый из Норвегии не исключил возможность сотрудничества с медиками из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Ученый из Норвегии Монс Лие, член получившей в этом году Нобелевскую премию мира международной кампании по запрещению ядерного оружия, не исключил возможность сотрудничества с медиками из Крыма. Об этом он сообщил в среду журналистам в Симферополе, куда прибыл в составе норвежской делегации.

Делегация из Норвегии прибыла в Крым 6 октября, в ее состав вошли 11 человек: депутаты региональных парламентов, общественные деятели, работники здравоохранения, которые находятся на полуострове в качестве народных дипломатов для установления контактов и получения объективных данных о ситуации в регионе. К делегации также присоединились два депутата местных парламентов из двух регионов Германии.

"Это было бы возможно - сотрудничество с крымскими учеными. Я хирург, и всю свою жизнь я посвятил хирургии, также я занимался международной деятельностью. Я думаю, что медицина - это некий мирный мост, по которому можно путешествовать в мирных целях. И медицина может быть той дверью, через которую мы могли бы установить наше сотрудничество с Крымом", - сказал Лие, отвечая на вопрос ТАСС, и уточнил, что уже имеет опыт сотрудничества с российскими учеными из Архангельска и Астрахани.

За визит в Крым ученый попал в базу украинского сайта "Миротворец", при этом, по словам Лие, он не опасается санкций со стороны Украины. "Возможно, это [попадание в базу сайта] одно из наказаний для меня [за визит в Крым], но я думаю, что я переживу это наказание. Я не чувствую никакой угрозы со стороны Украины для себя лично", - добавил ученый.

В Крыму участники делегации посетили Международный детский центр "Артек", Севастополь, ряд медицинских учреждений, пообщались с жителями региона. Визит делегации завершится 12 октября.