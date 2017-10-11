Проект судна "Пионер-М" Севастопольского госуниверситета победил в конкурсе Минобрнауки

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Проект научно-исследовательского судна "Пионер-М" Севастопольского госуниверситета стал победителем конкурса федерального Министерства образования и науки. Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза.
"Проект Севастопольского государственного университета вошел в число победителей конкурса Минобрнауки, направленного на проведение прикладных научных исследований в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что заявленный университетом проект согласуется с дорожной картой национальной технологической инициативы MariNet и предполагает постройку и спуск на воду маломерного научно-исследовательского судна для исследований морской прибрежной акватории с применением инновационной методологии проектирования, разработкой системы управления жизненным циклом корабля и внедрением режима безэкипажного управления движением.
Проект рассчитан на три года и осуществляется при поддержке Агентства стратегических инициатив, он финансируется из средств федерального бюджета, а также индустриальным партнером вуза - АО "Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск), входящим в Объединенную судостроительную корпорацию. Ранее сообщалось, что создание судна оценено в 380 млн рублей.