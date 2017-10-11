Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Высокоскоростной солнечный ветер вызвал на Земле магнитную бурю в 5 баллов

Наука
11 октября, 23:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Бурю спровоцировала крупная корональная дыра сложной формы, рассказал заведующий лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова Анатолий Белов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© NASA

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Высокоскоростной поток солнечного ветра, который вырывается из крупной корональной дыры (область с пониженной температурой плазмы) вызвал на Земле магнитную бурю в 5 баллов из 9 возможных, которая достигла максимума в среду вечером. 12 октября буря немного стихнет, а затем вновь усилится уже до 6 баллов, сообщил ТАСС заведующий лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова (ИЗМИРАН) Анатолий Белов.

"В среду вечером магнитная буря достигла 5 баллов из 9 возможных, скорость солнечного ветра увеличилась до 500 километров в секунду. Нетипичная форма корональной дыры указывает на то, что буря немного стихнув 12 октября, 13 числа вновь усилится и достигнет, как мы ожидаем, 6 баллов, с скорость солнечного ветра вырастет до 600 км в секунду", - сказал эксперт, отметив, что это может отразиться как на здоровье людей, так и на работе сложной аппаратуры.

Он пояснил, что буря вызвана крупной корональной дырой сложной формы. Такие дыры обычно образуются в приполярных областях светила, но на этот раз она образовалась необычно низко. "Обычно высокоскоростной солнечный ветер из приполярных дыр не достигает Земли, на этот раз нас зацепило", - отметил Белов, добавив, что данная корональная дыра очень крупная, со спускающимся к Югу "языком", и долгоживущая.

Обычные корональные дыры существуют в течение двух-трех оборотов Солнца вокруг своей оси, составляющих примерно по 27 суток. "Эта дыра живет уже три-четыре оборота, вызывая возмущения магнитного поля Земли примерно каждый месяц. Возможно, что она просуществует еще несколько лет", - предположил эксперт, основываясь на опыте наблюдения подобных явлений. Он также отметил, что в данное время на Солнце практически нет пятен, а та группа пятен, которая вызвала в сентябре серию экстремально больших вспышек на Солнце, прекратила свое существование.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
2
Россия направила США протест из-за срыва флагов с объектов в Сан-Франциско
3
Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста
4
Умерла актриса Лика Кавжарадзе
5
Андрей Малахов основал телекомпанию
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
Дети-подкидыши начнут получать социальную пенсию с 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама