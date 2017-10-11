Высокоскоростной солнечный ветер вызвал на Земле магнитную бурю в 5 баллов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Высокоскоростной поток солнечного ветра, который вырывается из крупной корональной дыры (область с пониженной температурой плазмы) вызвал на Земле магнитную бурю в 5 баллов из 9 возможных, которая достигла максимума в среду вечером. 12 октября буря немного стихнет, а затем вновь усилится уже до 6 баллов, сообщил ТАСС заведующий лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова (ИЗМИРАН) Анатолий Белов.

"В среду вечером магнитная буря достигла 5 баллов из 9 возможных, скорость солнечного ветра увеличилась до 500 километров в секунду. Нетипичная форма корональной дыры указывает на то, что буря немного стихнув 12 октября, 13 числа вновь усилится и достигнет, как мы ожидаем, 6 баллов, с скорость солнечного ветра вырастет до 600 км в секунду", - сказал эксперт, отметив, что это может отразиться как на здоровье людей, так и на работе сложной аппаратуры.

Он пояснил, что буря вызвана крупной корональной дырой сложной формы. Такие дыры обычно образуются в приполярных областях светила, но на этот раз она образовалась необычно низко. "Обычно высокоскоростной солнечный ветер из приполярных дыр не достигает Земли, на этот раз нас зацепило", - отметил Белов, добавив, что данная корональная дыра очень крупная, со спускающимся к Югу "языком", и долгоживущая.

Обычные корональные дыры существуют в течение двух-трех оборотов Солнца вокруг своей оси, составляющих примерно по 27 суток. "Эта дыра живет уже три-четыре оборота, вызывая возмущения магнитного поля Земли примерно каждый месяц. Возможно, что она просуществует еще несколько лет", - предположил эксперт, основываясь на опыте наблюдения подобных явлений. Он также отметил, что в данное время на Солнце практически нет пятен, а та группа пятен, которая вызвала в сентябре серию экстремально больших вспышек на Солнце, прекратила свое существование.