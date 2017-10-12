Дачник помог ученым найти в Заполярье уникальные саамские артефакты эпохи Средневековья

МУРМАНСК, 12 октября. /ТАСС/. Археологи из Санкт-Петербурга нашли на Кольском полуострове уникальные средневековые предметы быта и культуры саамов, коренных жителей Севера. Об этом сообщил в четверг ТАСС Евгений Колпаков, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, заместитель руководителя Кольской экспедиции.

"Мы провели разведочные работы на основании рассказов местного жителя, дачника, который помогал нам, его имя Дмитрий Печкин. Был найден уникальный для Мурманской области археологический памятник средневековой саамской культуры - очаг из жилища вместе с оружием и украшениями XI-XIV веков", - сказал ученый.

Древний очаг

Одним из пунктов исследований был Ковдорский район на западе Мурманской области, именно там местный дачник рассказал ученым о случайных находках. Археологи увидели каменные очаги - прямоугольные каменные выкладки. "Скорее всего, над ними были легкие жилища, но их следов не сохранилось. Подобные очаги встречаются в Норвегии, у нас они никогда не раскапывались, их там целая серия, один очаг мы раскопали, он, скорее всего, принадлежит саамам и относится, наверное, к XII-XV веку", - сказал Колпаков.

При исследовании памятника экспедиция также обнаружила близко к поверхности земли вещи XI-XIV века - бронзовые, серебряные украшения, например фибулы, а также обломки бронзового котла, железный топор. "Такие находки также раньше не встречались при раскопках в Мурманской области и являются уникальными для этого региона", - сообщил ученый.

Археологи сделали предварительную датировку находок и предположили, что найденный в Ковдорском районе очаг относится к саамской культуре. Сделать точный вывод о характере найденного памятника ученые смогут после продолжения исследований.

Украшения для северян

Нашли археологи и украшения, привезенные на Север много столетий назад, это также стало одним из важных результатов исследований. Это серебряные и бронзовые украшения. Археологи полагают, что они могли быть привезены владельцами издалека - из Европы или Северо-Западной Руси, в частности, из Новгорода. "Об их владельцах сказать ничего пока нельзя, это профессиональное ремесленное производство, вещи привезенные, но кто их носил, не понятно", - сказал Колпаков.

По одной из версий, сделать и привезти их могли карелы. Или же вещи могли быть привезены из Новгорода, из Северной Европы, но точно не в Мурманской области.

Кольская археологическая экспедиция ИИМК РАН работает с 1928 года. В наши дни у нее два комплекса исследований: раскопки археологических памятников на побережье Баренцева моря и изучение наскальных изображений - петроглифов.

Саамская культура

Саамы - коренной малочисленный народ севера, проживающий на территории России, Финляндии, Норвегии и Швеции. В нашей стране проживает около 2 тыс. человек, основная часть - на Кольском полуострове. Саамы имеют свою письменность, национальных художников, поэтов.

Культура саамов насчитывает до нескольких тысяч лет. Одни из наиболее известных и интересных саамских артефактов, найденных на Кольском полуострове - Петроглифы Канозера - наскальные рисунки, созданные в четвертом тысячелетии до нашей эры, они входят в пятерку крупнейших памятников эпохи неолита в мире.

Уникальный комплекс петроглифов расположен на островах и по берегам Канозера на юго-востоке Мурманской области. Он включает около 1200 изображений животных, людей, лунных и солнечных символов, сцен охоты и рыбалки. Его обнаружили в 1997 году.