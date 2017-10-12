Эксперт: пролетевший недалеко от Земли астероид дал ученым ценные сведения

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Астероид, пролетевший утром в четверг на расстоянии около 50 тыс. км от Земли, хотя такое явление не является уникальным, дал ученым возможность собрать новую информацию при помощи радаров. Об этом ТАСС в четверг рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Когда так близко пролетают, все службы, которые занимаются слежением за астероидами, получают некий дополнительный опыт. Если астероиды пролетают достаточно далеко, телескопы, которые, мы знаем, работают в видимом диапазоне, могут определить только угловое положение. Дальше по угловому положению производится обработка измерений и определяется орбита", - сказал Эйсмонт.

Если же астероид проходит так близко, как в четверг утром, его могут зафиксировать радары. Благодаря этому ученые могут лучше рассчитать расстояние до астероида и уточнить параметры его орбиты.

Параметры орбиты астероида, прошедшего в четверг мимо Земли, были известны довольно хорошо. По словам Эйсмонта, ученые постоянно уточняли их с момента его открытия в 2012 году. Масса небесного тела оценивается в 20 - 150 тыс. тонн.

Не уникальное событие

"Подобные события (такие астероиды) довольно часто [происходят]. Я могу сказать, что фактически каждый месяц есть интересные астероиды, которые пролетают на расстоянии ближе 1 млн км. Так что событие это интересное, но не уникальное", - пояснил Эйсмонт, отметив, что этот астероид никак не мог столкнуться с Землей, и ученые об этом давно знали.

Собеседник агентства добавил, что на сегодняшний день известно около 17 тыс. околоземных астероидов. В своем движении вокруг Солнца они в какой-то момент пересекают орбиту нашей планеты. Траектории всех этих астероидов уже описаны, они внесены в специальные каталоги. Пути этих небесных тел пересекутся с земной орбитой через десятки, а может быть даже сотни лет, насколько сегодня известно ученым, потенциальную опасность для нашей планеты представляют около 9 тыс. из них, однако это количество может увеличиться.

"Неоткрытых [астероидов], они принадлежат к такому же классу, околоземных, их число оценивают примерно в 100 тыс. И сейчас задача эти еще не открытые, не каталогизированные, открыть и определить их орбиты", - рассказал Эйсмонт.

Как "ловят" астероиды

По словам Эйсмонта, система мониторинга метеоритов и астероидов в разных странах получила развитие после открытия астероида Апофис в декабре 2004 года. Масса этого небесного тела составляет около 50 млн тонн, а диаметр в поперечнике - 300 м. Первоначально ученые считали, что есть вероятность его столкновения с Землей в 2036 году.

"Но дополнительные измерения, проведенные в 2012 году, и здесь поставили точку, показали, что все-таки нет, пролетит мимо, не врежется в Землю. Это пример того, как этим (мониторингом астероидов) занимаются", - сказал Эйсмонт.

Благодаря созданной с тех пор системе наблюдений ученые ежегодно открывают, описывают траектории и каталогизируют около 1 тыс. новых астероидов.

"Успехи очень большие. Это существенно больше, чем было до того, как развернули эти сети. Частота открытия новых астероидов увеличилась в десяток раз", - подчеркнул Эйсмонт.

В России эту работу проводят, например, Институт прикладной математики РАН и Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга. Но главной организацией остается NASA, которая публикует в открытом доступе информацию об астероидах, приближающихся к Земле.