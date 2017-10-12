Потомок Миклухо-Маклая впервые покажет на выставке в России костюмы папуасов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Потомок русского этнографа Николая Миклухо-Маклая собрал этнографическую коллекцию в Новой Гвинее, где он побывал с экспедицией в сентябре-октябре. Уникальным приобретением стали подаренные папуасами мужской и женский костюм, так как такого предмета не было в знаменитой коллекции Миклухо-Маклая, собранной в Новой Гвинее полтора века назад и хранящейся в Музее антропологии и этнографии РАН (МАЭ РАН, Кунсткамере). Об этом рассказал корреспонденту ТАСС Николай Миклухо-Маклай - младший, руководитель Фонда сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая.

"Коллекция, которую я собрал во время экспедиции в Новую Гвинею, состоит из 55 предметов разного назначения. Среди них мужской и женский костюмы папуасов. Мы предварительно договорились с руководством Музея антропологии и этнографии показать обе коллекции вместе - и моего прапрадеда, и мою", - сказал он. Коллекция еще находится на пути к Петербургу, ее доставят в декабре.

Первый показ двух коллекций запланировали провести в Петербурге в январе 2017 года, затем экспозицию покажут в Новгородской области, на малой родине ученого, в других российских городах, а также в музее порта Морсби (Папуа-Новая Гвинея) и в музее Сиднея (Австралия). Потомок ученого пояснил, что большинство предметов ему подарили, некоторые он обменял на нехитрые бытовые приборы вроде электрического фонарика. "70% коллекции имеет соответствия в коллекции Миклухо-Маклая XIX века, и когда мы покажем обе коллекции вместе, то увидим, как изменились культура и быт папуасов за 146 лет", - сказал собеседник агентства.

Вопрос о том, передавать ли в МАЭ РАН новую коллекцию, остается открытым, так как и собранная 146 лет коллекция предметов быта папуасов пока не нашла места в постоянной экспозиции из-за дефицита места и находится в запасниках музея. "Моя цель в том, чтобы коллекцию увидело максимально количество людей. Если Кунсткамера будет демонстрировать мою коллекцию, я ее передам в музей, если нет - оставлю у себя, и будем организовывать совместные проекты", - пояснил потомок ученого.

Открыть Новую Гвинею российским туристам

Одной из целей путешествия была прокладка нового для россиян туристического маршрута. Николай Миклухо-Маклай рассказал, что эта цель достигнута. Несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Россией и Папуа-Новой Гвинеей, прервавшихся в 1990-е годы, когда многие дипмиссии закрывались по экономическим причинам, россиянам здесь обеспечена "зеленая улица". "Как и наша экспедиция, туристы получат визы прямо в самолете. Это обещал обеспечить сэр Майкл Сомаре - человек, которого называют "отцом нации" независимого государства Папуа - Новая Гвинея.

Туристы, по словам Миклухо-Маклая - младшего, увидят здесь нетронутый уголок планеты, где люди живут практически так же, как полтора века назад - ловят рыбу, готовят разнообразные и вкусные блюда из разных видов бананов, заправляют курицу кокосом и при встрече подробно рассказывают друг другу о своих делах. "Первые 10 туристов отправятся в Новую Гвинею уже в марте", - рассказал собеседник агентства.

Традиция уважительного отношения к культуре папуасов - это то, благодаря чему Миклухо-Маклай вошел в историю как величайший гуманист и то, что нужно поддерживать, считает его потомок.