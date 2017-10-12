Более 200 ученых и студентов участвуют в VIII конференции по нанотехнологиям в Курске

КУРСК, 12 октября. /ТАСС/. VIII Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция открылась 12 октября на базе Курского государственного университета (КГУ). Представители российских предприятий радиоэлектронной промышленности, научных и образовательных учреждений и студенты рассмотрят вопросы кооперации для развития нанотехнологий, сообщила ТАСС в четверг декан факультета физики, математики и информатики КГУ Светлана Водолад.

"В работе конференции принимают участие более 200 ученых, студентов, школьников. Среди участников - представители различных российских компаний, в том числе 18 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России. На конференции будут представлены разработки, перспективные направления дальнейшего сотрудничества для развития нанотехнологий", - отметила Водолад.

В рамках конференции 12-13 октября работают три секции: "Функциональные наноматериалы", "Современные методы исследования наноструктурных материалов", "Полимерные, органические и биомедицинские материалы". "Результат работы площадок, достигнутые договоренности и возможные совместные проекты станут известны завтра, после подведения итогов", - добавила декан.

Одним из организаторов VIII Всероссийской ежегодной научно-практической конференции является созданный КГУ при поддержке Министерства образования и науки РФ Междисциплинарный нанотехнологический центр. На его базе организовано сотрудничество с научно-исследовательскими и образовательными учреждениями России, ближнего и дальнего зарубежья, начаты изыскания в нескольких отраслях знания - радиоэлектронике, медицине, материаловедении.