Ученые нашли в Якутии древние бактерии возрастом более 3 млн лет

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Специалисты из научных организаций Москвы, Новосибирска, Тюмени и Эймса (Айова, США) выяснили, что в вечной мерзлоте Якутии, в районе заповедника "Мамонтова гора", сформировавшейся около 3,5 млн лет назад, сохранились древние микроорганизмы. Некоторые из них оказались непохожими на современные виды, и последствия их взаимодействия с биосферой могут быть непредсказуемыми, рассказал ТАСС в пятницу заведующий кафедрой геокриологии геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Анатолий Брушков.

Он также является главным автором статьи о результатах исследования, опубликованной в международном научном журнале Gene.

"Мы выяснили, что в мерзлой толще, сформировавшейся примерно 3,5 млн лет и высотой 60 метров, выживает огромное множество, сотни, разнообразных микроорганизмов - и те, которые живут в воде, и те, которые живут в почве. По результатам геномного анализа, по меньшей мере десятая часть организмов может быть неизвестными видами", - пояснил Брушков.

В статье ученые отмечают, что такое разнообразие бактерий в случае изменения климата и оттаивания пород может привести к неизвестным последствиям для биосферы. "Если микроорганизмы из мерзлых пород окажутся в окружающей среде, последствия могут быть непредсказуемыми - мы не знаем, как они будут взаимодействовать с живыми организмами. Многие из них не похожи на те, которые присутствуют сейчас в современной биосфере. Некоторые могут быть опасными или, наоборот, полезными", - отметил заведующий кафедрой геокриологии геологического факультета МГУ.

В районе "Мамонтовой горы", сложенной речными отложениями эпохи неогена (около 14-11 млн лет назад - прим. ТАСС), подобное исследование проводилось впервые. По словам Брушкова, микроорганизмы идентифицировались с помощью расшифровки участков генома, которые слабо эволюционируют. Анализ проводили в Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН в Новосибирске.