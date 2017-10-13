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Северо-Кавказская секция создана в Центральном территориальном совете директоров при ФАНО

Наука
13 октября, 16:21 UTC+3

Секцию возглавит доктор сельскохозяйственных наук Валерий Кулинцев

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ЕССЕНТУКИ, 13 октября. /ТАСС/. Доктор сельскохозяйственных наук Валерий Кулинцев возглавит Северо-Кавказскую секцию Центрального территориального совета директоров при Федеральном агентстве научных организаций (ФАНО) России. Решения о ее создании и избрании председателя были приняты в пятницу на первом заседании в Ессентуках Ставропольского края, передает корреспондент ТАСС.

Кулинцев возглавляет Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства ФАНО России, основанный в 1912 году. "Кандидатура Валерия Владимировича принята на совете единогласно. <…> Он имеет богатый опыт, который позволит ему справиться с новыми задачами", - отметил руководитель ФАНО России Михаил Котюков.

Совет директоров при ФАНО включает Сибирский, Дальневосточный, Уральский и Центральный территориальные советы. В него входят все директора научных институтов, организаций и предприятий, расположенных в регионе. Задача совета - координировать действия научных организаций и обобщать положительный опыт в рамках приоритетных направлений ФАНО. Также совет является коллегиальным органом, площадкой для обсуждения актуальных вопросов по улучшению состояния науки и жизни ученых.

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