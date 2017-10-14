Археологи обнаружили в Юго-Западном Китае стены цитадели XIII века

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Китайские археологи обнаружили в районе города Чунцин (юго-запад страны) фрагменты ворот и стен крепости, построенной примерно восемь веков назад. Об этом сообщило в субботу агентство Xinhua со ссылкой на местное управление культурного наследия.

Как отмечают специалисты, останки старинных строений когда-то были частью мощной цитадели Байди, которая находилась на оживленном торговом пути. Он соединял центральные районы Китая с отдаленными юго-западными окраинами расселения ханьцев (китайцев), граничащими с Тибетом.

В районе развалин ученые извлекли из-под земли более 300 артефактов, в том числе железное оружие, керамику и изделия из камня.