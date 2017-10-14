Археологи обнаружили в Юго-Западном Китае стены цитадели XIII века

Шарапова впервые за 2,5 года вышла в финал турнира WTAСпорт 14 октября, 10:31
Порошенко пообещал не допустить повторения ошибок прошлогоМеждународная панорама 14 октября, 9:56
Варнаков объяснил победы "Динамо" в сериях буллитов везением и успешной игрой ЕременкоСпорт 14 октября, 9:42
США хотят принять зимние ОИ, несмотря на проведение летних Игр-2028 в Лос-АнджелесеСпорт 14 октября, 9:25
Госкомиссия решила запустить "Союз-2.1а" с "Прогрессом" к МКС по двухсуточной схемеКосмос 14 октября, 8:53
Кабмин утвердил список мер по внесению изменений в спортивное законодательствоСпорт 14 октября, 8:07
Глава ВТБ опроверг утверждения о планах финансировать проект компании Трампа в МосквеЭкономика и бизнес 14 октября, 7:32
"Колорадо" победил "Анахайм" в матче НХЛ, Задоров забросил первую шайбу за три сезонаСпорт 14 октября, 7:16
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 36Происшествия 14 октября, 6:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Китайские археологи обнаружили в районе города Чунцин (юго-запад страны) фрагменты ворот и стен крепости, построенной примерно восемь веков назад. Об этом сообщило в субботу агентство Xinhua со ссылкой на местное управление культурного наследия.
Как отмечают специалисты, останки старинных строений когда-то были частью мощной цитадели Байди, которая находилась на оживленном торговом пути. Он соединял центральные районы Китая с отдаленными юго-западными окраинами расселения ханьцев (китайцев), граничащими с Тибетом.
В районе развалин ученые извлекли из-под земли более 300 артефактов, в том числе железное оружие, керамику и изделия из камня.