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Археологи обнаружили в Юго-Западном Китае стены цитадели XIII века

Наука
14 октября, 9:54 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 14, октября. /ТАСС

Как отмечают специалисты, останки старинных строений когда-то были частью мощной цитадели Байди, которая находилась на оживленном торговом пути

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ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Китайские археологи обнаружили в районе города Чунцин (юго-запад страны) фрагменты ворот и стен крепости, построенной примерно восемь веков назад. Об этом сообщило в субботу агентство  Xinhua со ссылкой на местное управление культурного наследия.

Как отмечают специалисты, останки старинных строений когда-то были частью мощной цитадели Байди, которая находилась на оживленном торговом пути. Он соединял центральные районы Китая с отдаленными юго-западными окраинами расселения ханьцев (китайцев), граничащими с Тибетом.

В районе развалин ученые извлекли из-под земли более 300 артефактов, в том числе железное оружие, керамику и изделия из камня.

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