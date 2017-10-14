Латвийские ученые создали новое средство для снижения тяги к алкоголю

РИГА, 14 октября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвийские ученые изобрели новое средство для уменьшения тяги к алкоголю. Автором препарата стал создатель мельдония и член Латвийской академии наук Иварс Калвиньш и специалисты возглавляемого им Латвийского института органического синтеза (ЛИОС).

"Еще недавно в Латвии было принято для преодоления алкогольной зависимости использовать препараты, которые, как только выпивалась доза алкогольного напитка, буквально отравляли организм, вызывая головокружение, тошноту и прочие неприятные последствия. У нового препарата другая цель - чтобы человек, желая освободиться от тяги к алкоголю, чувствовал себя не плохо, а наоборот. И тогда уменьшается желание влить в себя стаканчик или даже бутылку спиртного", - рассказал он в интервью местной газете Latvias avize.

По его словам, с инициативой создать препарат, помогающий страдающим от алкоголизма избавиться от этого заболевания, выступили предприниматели, которые и обратились к ученым из ЛИОС. "Чтобы выпустить лекарство, нужны клинические исследования, поэтому наше новое изобретение правильнее называть лечебным препаратом природного происхождения", - указал он.

Калвиньш подчеркнул, что при создании нового средства в первую очередь использовался научный подход. "Этим ЛИОС несколько отличается от тех изобретателей, которые препарат просто смешивают и продают. Мы для начала, чтобы сделать композицию, провели серьезное изучение литературы, чтобы выяснить, какие компоненты будут взяты за основу в этом лекарстве для борьбы с алкоголизмом", - отметил он.

Со слов латвийского ученого, новый препарат не только помогает уменьшить физическую тягу к алкоголю, но и содействует более быстрому выздоровлению поврежденных этой пагубной привычкой внутренних органов, в частности печени и пищеварительной системы, а также укрепляет иммунитет и нервную систему. Кроме того, средство помогает зависимым от алкоголя избавиться от чувства беспокойства и вспыльчивости.

Новый препарат уже получил положительные отзывы среди местных наркологов. Его официальная презентация представителям медицинских кругов состоится этой осенью на научной конференции. Пока же новое средство зарегистрировано как пищевая добавка, поскольку его чудодейственное воздействие еще предстоит доказать.

"Еще раз повторю, новый препарат - не лекарство, а вспомогательное средство для алкоголика, если он, конечно, хочет отказаться от употребления спиртного. Препарат не поможет, если есть дружная компания, предлагающая выпить. Тут нужны не лекарства, а собственная воля. Могут помочь нарколог и психотерапевт. Но когда алкоголик начнет применять этот препарат, он и сам физически почувствует эффект и, возможно, посоветует собратьям по несчастью - никто не будет рекомендовать другу неэффективные средства", - заключает Калвиньш.