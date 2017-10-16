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Ученые провели съемку массива в ЯНАО для изучения изменений рельефа тундры

Наука
16 октября, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

По словам исследователей, развитие новых форм рельефа в районе села Газ-Сале связано с аномальной жарой летом 2016 года

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Ученые провели съемку торфяного массива в районе села Газ-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) для изучения и оценки изменений рельефа тундры. Об этом сообщили в понедельник в окружном департаменте по науке и инновациям.

"Ученые Института криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН анализируют материалы комплексных исследований, проходивших на территории ЯНАО в 2017 году в три этапа. Так, в ходе экспедиции в Пур-Тазовском междуречье в районе села Газ-Сале учеными проведена повторная тахеометрическая съемка торфяного массива с активно вытаивающими льдами для оценки скорости их деградации", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что по сравнению с 2016 годом общая длина участков с полностью оттаявшими жилами увеличилась, что привело к изменению рельефа - возникновению туннелей и канав, опасных "висячих" участков в тундре. "Также состоялась экспедиция на научно-исследовательский полигон "Васькины Дачи" на полуострове Ямал. Исследования показали, что продолжаются высокие темпы разрушения термоцирков - углублений на склонах, образующихся при вытаивании мерзлого грунта и льда и меняющих рельеф тундры", - уточнили в департаменте.

По словам ведущего научного сотрудника Института криосферы Земли Артема Хомутова, развитие новых форм рельефа связано с аномально жарким летом 2016 года. "Между тем, мониторинг кровли многолетнемерзлых грунтов показал, что глубина протаивания сезонно-талого слоя не достигла аномально высоких значений прошлого года", - пояснили в департаменте.

Работавшие в составе экспедиции кандидат географических наук Александр Кизяков и аспирант Дмитрий Некрасов из МГУ им. М. В. Ломоносова отобрали пробы льда и отложений в двух термоцирках, чтобы после лабораторных исследований получить химический и изотопный состав льда, состав присутствующего в нем газа. "В дальнейшем это позволит уточнить условия формирования вытаивающих льдов и сравнить полученные данные с уже имеющимися по Ямалу и Гыдану", - отметили в департаменте.

Полевые исследования проводились при поддержке департамента по науке и инновациям ЯНАО, Российского научного фонда и Тюменского областного отделения Русского географического общества. Проводимые исследования имеют значение для промышленного развития Арктического региона, а также помогают оценить последствия происходящих изменений для инфраструктуры и экосистем.

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