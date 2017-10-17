Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Шанхае принята программа поддержки иностранных научно-исследовательских центров

Наука
17 октября, 6:50 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 17, октября. /ТАСС

Программа предусматривает единовременное выделение до $770 тыс. при открытии в городе филиала иностранного центра научных исследований и опытно конструкторских работ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Шанхая приняло программу поддержки и финансового стимулирования центров научных исследований и опытно конструкторских работ (НИОКР) с иностранными инвестициями. Об этом пишет во вторник газета Shanghai Daily.

Данной программой предусмотрено единовременное выделение до 5 млн юаней (порядка $770 тыс.) при открытии в городе филиала иностранного НИОКР, который создаст более 100 рабочих мест. Предполагается также выделять субсидии на покрытие порядка 30% арендной платы за помещение, если научно-исследовательские центры будут делиться своими наработками с местным бизнесом и предприятиями. Власти готовы поощрять финансово и участие иностранных центров НИОКР в проектах городского уровня, связанных с разработкой инноваций, новых технологий и умного производства. Финансирование со стороны властей на каждый из таких проектов может составить до 3 млн юаней ($461 тыс.).

"Повышение роли иностранных инвестиций в превращении Шанхая в технологический и инновационный центр - это новый путь инновационного развития", - приводит издание слова главы Комитета по коммерции Шанхая Шан Юйина.

К концу августа текущего года в Шанхае, согласно официальным данным, насчитывалось 416 центров научных исследований и опытно конструкторских работ с иностранными инвестициями, что составляло одну четверть от их общего числа в материковом Китае.

В 2016 году правительство КНР поддержало проект превращения Шанхая к 2020 году в глобальный технологический и инновационный центр. Для достижения этой цели власти города принимают различные меры, направленные на поддержку инновационных проектов, научно-исследовательских работ, усовершенствования рыночного механизма коммерческого внедрения научных достижений, а также создание более благоприятные условия для привлечения талантливых кадров в сферу высоких технологий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Дмитрия Пескова
2
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
3
Глава ДНР заявил о задержании украинской группировки, причастной к гибели Моторолы
4
Биография актера Дмитрия Марьянова
5
Шойгу: операция в Сирии близится к завершению
6
Ассанж назначил награду в €20 тыс. за информацию об убийстве журналистки на Мальте
7
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама