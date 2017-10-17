В Шанхае принята программа поддержки иностранных научно-исследовательских центров

ШАНХАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Шанхая приняло программу поддержки и финансового стимулирования центров научных исследований и опытно конструкторских работ (НИОКР) с иностранными инвестициями. Об этом пишет во вторник газета Shanghai Daily.

Данной программой предусмотрено единовременное выделение до 5 млн юаней (порядка $770 тыс.) при открытии в городе филиала иностранного НИОКР, который создаст более 100 рабочих мест. Предполагается также выделять субсидии на покрытие порядка 30% арендной платы за помещение, если научно-исследовательские центры будут делиться своими наработками с местным бизнесом и предприятиями. Власти готовы поощрять финансово и участие иностранных центров НИОКР в проектах городского уровня, связанных с разработкой инноваций, новых технологий и умного производства. Финансирование со стороны властей на каждый из таких проектов может составить до 3 млн юаней ($461 тыс.).

"Повышение роли иностранных инвестиций в превращении Шанхая в технологический и инновационный центр - это новый путь инновационного развития", - приводит издание слова главы Комитета по коммерции Шанхая Шан Юйина.

К концу августа текущего года в Шанхае, согласно официальным данным, насчитывалось 416 центров научных исследований и опытно конструкторских работ с иностранными инвестициями, что составляло одну четверть от их общего числа в материковом Китае.

В 2016 году правительство КНР поддержало проект превращения Шанхая к 2020 году в глобальный технологический и инновационный центр. Для достижения этой цели власти города принимают различные меры, направленные на поддержку инновационных проектов, научно-исследовательских работ, усовершенствования рыночного механизма коммерческого внедрения научных достижений, а также создание более благоприятные условия для привлечения талантливых кадров в сферу высоких технологий.