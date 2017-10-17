На острове Белый в Карском море растет количество загрязняющих веществ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) определили содержание тяжелых металлов в образцах почвы острова Белый, который находится в Карском море. Как сообщили во вторник в пресс- службе вуза, количество загрязняющих веществ на его территории растет.

"Количество загрязняющих веществ на острове неуклонно растет. В список загрязняющих веществ входят и тяжелые металлы, накапливающиеся в почвах. Состояние последних отражается и на всех живых организмах, проживающих на острове Белый. Исследователи определили содержание микроэлементов и тяжелых металлов в 26 почвенных образцах острова Белый", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в пробах было определено содержание водорастворимых солей, тяжелых металлов, количество углерода и азота. "Содержание тяжелых металлов возрастает при увеличении содержания наиболее мелких, глинистых и иловатых частиц и снижается, когда почвы почти целиком песчаные", - уточняется в сообщении.

По словам ученых, обнаружено, что максимальное количество глинистых частиц зафиксировано там, где повышается содержание микроэлементов. "Авторы подчеркивают, что это приводит к формированию участков, где содержание свинца превышает экологические нормативы", - пояснили в пресс-службе.

Площадь острова Белый составляет 1900 кв. км. Поверхность покрыта тундровой растительностью, на острове много термокарстовых озер.

В 2016 году завершилась генеральная уборка острова Белый, которая была начата в 2012 году. За четыре года было очищено более 52 га земли, собрано порядка 1 тыс. тонн металлолома. Активное участие в уборке острова приняли волонтеры из РФ, экологи из Китая, Чили, Германии и Израиля.