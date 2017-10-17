Научные стационары на Сабетте и острове Белом планируют запустить в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Новые научные стационары в районе поселка Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и на острове Белый в Карском море планируется запустить в 2018 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС член-корреспондент РАН, директор Института экологии растений и животных Уральского отделения (ИЭРиЖ УрО) РАН Владимир Богданов.

"Если говорить о планах на следующий год, то мы будем продолжать исследования биоразнообразия для того, чтобы понимать, что происходит. <…> Также планируем, что в следующем году сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН будут работать совместно с департаментом по науке и инновациям ЯНАО на двух новых полевых стационарах в районе Сабетты, где сейчас терминал по транспорту сжиженного газа, и на острове Белый, который уже очищен от мусора", - сказал он.

По его словам, сотрудники Института работают в Арктическом регионе уже более 70 лет на базе научно-исследовательского стационара в городе Лабытнанги, а также в последние два десятилетия на полевом стационаре "Еркута" на южном Ямале.

"Основные направления работы наших стационаров - оценка биоразнообразия экосистем и ее динамики, исследование состояния рыбных ресурсов и ресурсов оленьих пастбищ, экологическое сопровождение проектов освоения газовых и нефтяных месторождений, а также проведение климатических и радиобиологических исследований", - пояснил Богданов.

Ранее вице-президент РАН, председатель УрО РАН академик Валерий Чарушин отметил, что всего в институтах отделения выполняется более 50 экологических, сейсмологических, экономических, материаловедческих, правовых проектов по арктической тематике. Для этого создана специальная программа "Арктика", которой руководит научный совет.

Площадь острова Белый составляет 1900 кв. км. Поверхность покрыта тундровой растительностью, на острове много термокарстовых озер. В 2016 году завершилась генеральная уборка острова Белый, которая была начата в 2012 году. За четыре года было очищено более 52 га земли, собрано порядка 1 тыс. тонн металлолома.