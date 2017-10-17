Ученые назвали травлей заключение экспертного совета ВАК о диссертации Мединского

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Доктор исторических наук Михаил Мягков и доктор политических наук Сергей Черняховский назвали предвзятым заключение экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) о ненаучности диссертации министра культуры Владимира Мединского. Открытое письмо, имеющееся в распоряжении ТАСС, распространено за несколько дней до заседания президиума комиссии, который примет решение относительно ученой степени министра.

"Публикация заявления членов экспертного совета уже после принятого ими же решения накануне президиума ВАК (состоится 20 октября - прим. ТАСС), который должен рассмотреть вопрос о диссертации В. Р. Мединского, - именно элемент травли. И грубого давления", - говорится в обращении ученых.

2 октября экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Основной аргумент проголосовавших за это ученых (17 голосов "за", три - "против", один воздержался) - ненаучность докторской диссертации "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков". Позднее, 13 октября, члены экспертного совета ВАК по истории распространили заявление, в котором указали, что "убеждены в том, что неквалифицированная, непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением". Под заявлением 20 подписей.

В ответ на это заявление профессор МГИМО Михаил Мягков, который занимает пост советника главы Минкультуры и представлял интересы министра на диссертационных советах по его научному труду, а также Сергей Черняховский, профессор МГУ, член Совета по науке Минкультуры, заявляют, что на рассмотрении диссертации 2 октября по существу "ни один из заданных вопросов не касался сути рассматриваемого дела и не был направлен на уточнение содержательной позиции стороны защиты".

"Степени присуждаются не за навыки и произвольные градации качества, а за решение проблем и выдвижение новых положений в науке", - считают Черняховский и Мягков.