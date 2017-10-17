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Ученые назвали травлей заключение экспертного совета ВАК о диссертации Мединского

Наука
17 октября, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

2 октября Высшая аттестационная комиссия рекомендовала лишить министра культуры степени доктора исторических наук

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Доктор исторических наук Михаил Мягков и доктор политических наук Сергей Черняховский назвали предвзятым заключение экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) о ненаучности диссертации министра культуры Владимира Мединского. Открытое письмо, имеющееся в распоряжении ТАСС, распространено за несколько дней до заседания президиума комиссии, который примет решение относительно ученой степени министра.

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"Публикация заявления членов экспертного совета уже после принятого ими же решения накануне президиума ВАК (состоится 20 октября - прим. ТАСС), который должен рассмотреть вопрос о диссертации В. Р. Мединского, - именно элемент травли. И грубого давления", - говорится в обращении ученых.

2 октября экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Основной аргумент проголосовавших за это ученых (17 голосов "за", три - "против", один воздержался) - ненаучность докторской диссертации "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков". Позднее, 13 октября, члены экспертного совета ВАК по истории распространили заявление, в котором указали, что "убеждены в том, что неквалифицированная, непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением". Под заявлением 20 подписей.

В ответ на это заявление профессор МГИМО Михаил Мягков, который занимает пост советника главы Минкультуры и представлял интересы министра на диссертационных советах по его научному труду, а также Сергей Черняховский, профессор МГУ, член Совета по науке Минкультуры, заявляют, что на рассмотрении диссертации 2 октября по существу "ни один из заданных вопросов не касался сути рассматриваемого дела и не был направлен на уточнение содержательной позиции стороны защиты".

"Степени присуждаются не за навыки и произвольные градации качества, а за решение проблем и выдвижение новых положений в науке", - считают Черняховский и Мягков.

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