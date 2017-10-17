Сергеев: РАН еще не до конца использовала возможности ФАНО

Захарова: за фейковыми аккаунтами посольств РФ стоят определенные структуры других странПолитика 17 октября, 16:16
Член диссовета: СМИ опубликовали неверные имена оппонентов диссертации МединскогоНаука 17 октября, 16:04
Каир назван самым опасным городом мира для женщинОбщество 17 октября, 16:01
Новый главный федеральный инспектор назначен в Ненецком АОВ стране 17 октября, 15:59
Стадион ЧМ-2018 в Калининграде станет базовым для футбольного клуба "Балтика"Спорт 17 октября, 15:52
Безруков признался, что "долго отходил" после просмотра фильма "Нелюбовь"Культура 17 октября, 15:51
КС Испании признал противоречащим конституции закон о референдуме КаталонииМеждународная панорама 17 октября, 15:46
Почти все билеты на российский этап Гран-при по фигурному катанию проданыСпорт 17 октября, 15:46
Росгвардия и полиция могут получить электрошоковые щиты для применения при спецоперацияхОбщество 17 октября, 15:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) еще не до конца исчерпала возможности от взаимодействия с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО). Об этом в интервью порталу ТАСС "Чердак" сообщил президент РАН Александр Сергеев.
"Сейчас не надо убирать ФАНО. <...> На самом деле, это не до конца еще использованные возможности этой связки. Давайте мы действительно подкорректируем так, чтобы все работало быстрее. Ведь здесь ничего перестраивать не надо", - сказал Сергеев.
Руководителям РАН и ФАНО, уверен ученый, необходимо действовать сообща. В то же время Академия наук должна получить право распределения бюджета и нести за него ответственность.
Собеседник агентства подчеркнул, что выступает за эволюционное развитие Академии наук и против каких-либо революций в РАН. Сергеев не считает оправданной идею создания министерства науки.
"В ФАНО сосредоточены наши академические институты. Если они будут переданы министерству науки или министерству высшего образования и науки, туда же будут переданы и все остальные институты. То, за что мы бьемся и что лелеем, сообщество академических институтов, будет там растворено", - уверен Сергеев.