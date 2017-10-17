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Сергеев: РАН еще не до конца использовала возможности ФАНО

Наука
17 октября, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Глава РАН также добавил, что Академия должна получить право распределения бюджета и нести за него ответственность

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) еще не до конца исчерпала возможности от взаимодействия с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО). Об этом в интервью порталу ТАСС "Чердак" сообщил президент РАН Александр Сергеев.

"Сейчас не надо убирать ФАНО. <...> На самом деле, это не до конца еще использованные возможности этой связки. Давайте мы действительно подкорректируем так, чтобы все работало быстрее. Ведь здесь ничего перестраивать не надо", - сказал Сергеев.

Руководителям РАН и ФАНО, уверен ученый, необходимо действовать сообща. В то же время Академия наук должна получить право распределения бюджета и нести за него ответственность.

Собеседник агентства подчеркнул, что выступает за эволюционное развитие Академии наук и против каких-либо революций в РАН. Сергеев не считает оправданной идею создания министерства науки.

"В ФАНО сосредоточены наши академические институты. Если они будут переданы министерству науки или министерству высшего образования и науки, туда же будут переданы и все остальные институты. То, за что мы бьемся и что лелеем, сообщество академических институтов, будет там растворено", - уверен Сергеев.

 

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Сергеев, Александр Михайлович
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