РАН: биотехнологии станут одним из ключевых направлений развития аграрной науки в РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Биотехнологии и генетика станут одними из ключевых направлений, по которым в дальнейшем будут развиваться российская аграрная наука. Об этом во вторник сообщила журналистам экс-ректор Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ), вице-президент РАН академик Ирина Донник.

"Я теперь курирую всю аграрную науку нашей страны, конечно, уральская наука займет там одно из лидирующих мест. Моя задача на первом этапе объединить вузовскую аграрную науку, академическую науку и прикладную науку, потому что у нас очень много изобретателей, которые сами по себе участвуют в грантах и конкурсах, а цельной работы нет", - сказала она.

Донник отметила, что "на первом месте сейчас встают биотехнологии, генетика и селекционные достижения". "И президент поставил задачу, чтобы обеспеченность семенами у нас была 90%, тем более, что у ученых есть задел. Но получить их в промышленных масштабах сейчас достаточно сложно, но, тем не менее, современные биотехнологические методы позволяют это сделать", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что академик Ирина Донник стала единственной женщиной на посту вице-президента РАН. Она будет курировать сельскохозяйственное направление в РАН.