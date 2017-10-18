Пресс-конференция, посвященная обсуждению диссертации Мединского

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная обсуждению диссертации министра культуры России Владимира Мединского.

О дискуссии в научном сообществе на тему работы "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII вв." рассказывают ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов, доктор исторических наук Григорий Герасимов, заведующий кафедрой истории отечества Российского государственного социального университета Николай Старостенков.

Год назад экспертный совет по истории Высшей аттестационной комиссии рекомендовал лишить Мединского докторской научной степени. Окончательное решение будет принято 20 октября 2017 года на заседании президиума ВАК.